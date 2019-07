Así fue el reencuentro de Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo en Madrid

El madridismo revivió una de sus imágenes más icónicas de las últimas temporadas en la entrega del premio «Marca Leyenda» a Cristiano Ronaldo. Entre los asistentes a la gala celebrada en el Teatro Reina Victoria de Madrid se encontraba el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El futbolista y el presidente se reencontraron en el escenario instantes después de que el portugués recibiera el premio. Ambos se fundieron en un cariñoso abrazo y posaron muy sonrientes para los medios en su reencuentro en la capital de España.

Después de nueve temporadas como madridista, Cristiano Ronaldo marchó la pasada temporada a la Juventus de Turín. El futbolista se mostró muy orgulloso de su paso por el club blanco y por la capital de España. «Lo más importante es que tras mi salida del Real Madrid mi carrera ha ido bien porque no es fácil salir del Madrid de la manera que salí después de 9 años y llegar a una liga diferente, con compañeros diferentes y con 33 años, y en mi opinión fue de las mejores temporadas tanto a nivel individual como colectivo. Ganar tres trofeos es un año top», apuntó Cristiano. El portugués confesó que echaba «de menos» tanto al United como al Madrid, pero que sentía más añoranza del conjunto blanco. «He estado mas años en Madrid y mis niños crecieron aquí y fue donde conocí a mi novia. Madrid es una ciudad que me encanta, aquí tengo negocios y jugué en un club que me marcó porque he jugado nueve años y le tengo un cariño muy especial», apuntó.

Cristiano Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, cuatro Botas de Oro, cinco Champions, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Premier, dos Ligas, un Scudetto y una Eurocopa, se une en la lista de premiados a otras grandes figuras del deporte como Michael Jordan, Pelé, Miguel Indurain, Carlos Sainz, Juan Antonio Samaranch, Diego Armando Maradona, Vicente del Bosque, Ronaldo, Luis Aragonés, Zinedine Zidane o Fernando Alonso.