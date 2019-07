Así ha sido el debut de Hazard con el Real Madrid

En el primer once titular de Zidane para la temporada 2019/20 no faltó Hazard, con un número extraño, el 50, a la espera de que se aclaren las altas y las bajas. Al belga le costó aparecer en el duelo ante el Bayern, pero cuando lo hizo demostró gran parte de sus cualidades. Se cambió de posición varias veces en el frente de ataque, siendo por la izquierda por donde más peligro llevó. Antes, por la derecha, ya dejó una jugada individual. Pero por el lado zurdo ofreció en los quince minutos finales todas sus cualidades: la capacidad de desborde y de asociación. Casó bien con Marcelo por ahí y en un par de ocasiones se soltó a hacer sus eslalons. Juega con la pelota muy pegada al pie y es muy difícil quitársela. Su carrera más espectacular acabó con una falta al borde del área. No la lanzó él. Fue para Isco. La anterior la había tirado Asensio. Hazard fue creciendo con el partido.

También acumuló la nueva estrella del Real Madrid un par de pérdidas, pero en ataque, no en zona de peligro. Mostró ganas de no escaquearse en la presión alta que intento el equipo, aunque sólo remató una vez a puerta, pese a que durante muchos momentos el equipo de Zidane acosó al Bayern. Neuer despejó de puños el tiro de Hazard desde el pico del área grande. Era sólo un gran amistoso y fue un buen comienzo para el ex futbolista del Chelsea, que siempre pidió la pelota y tuvo personalidad pese a ser uno de los nuevos.