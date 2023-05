Así es la oferta que Jorge Mendes garantiza al Barcelona para dar salida a Ansu Fati

El FC Barcelona hace números para intentar fichar a Messi. Jorge Mendes, representante de Ansu Fati, aseguró al club que este verano va a traer una oferta de 70 millones por Ansu Fati, según informa Sport. El canterano no juega con Xavi Hernández y desde el club quieren hacer caja.

Hasta la fecha se desconoce la voluntad del futbolista, puesto que ha evitado todo tipo de preguntas. Lo cierto es que el único que se manifestó fue su padre.

Bori Fati habló en El Partidazo de COPE hace unas semanas. "Ansu está perfectamente bien, contento. Está muy bien de cabeza y de todo. Cómo va a estar deprimido si tiene tanta familia y tiene con quien hablar. Llega a casa del entreno y está contento". Estado físico y la lesión: "Cuando era aun chaval hay cosas que te faltan. Pero lleva ya cuatro años en la élite. Ahora físicamente está súper bien, súper, Ahora tiene más explosividad de la que tenía, seguro. Cuando tiene confianza, tiene más. Cuando no tienes confianza te faltan algunas cosas. Ahora, con la preparación que el Barça le ha puesto, está como un toro", afirmó.

Uno de los momentos de tensión fue cuando le preguntaron: ¿por qué no le pone Xavi?: "Buena pregunta, preguntadle. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo. Que trabaje y trabaja. Él le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna y le está ayudando. Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador. El entrenador del Barcelona pierde un partido y se habla de todo, y yo lo entiendo".