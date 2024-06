Así ha quedado la estatua de Chiquito de la Calzada tras la fiesta por el ascenso del Málaga

El Málaga CF consiguió ascender a Segunda División de una manera que no pudo ser más épica, con un gol en el minuto 97 en el campo del Nástic de Tarragona, en un partido marcado primero por la tensión en el campo y después por la fiesta malaguista.

La victoria llevó la locura a la zona de las gradas donde estaba su afición, que había viajado hasta Tarragona para apoyar a su equipo, Los seguidores del Málaga CF no podían contener su euforia, y las lágrimas de alegría se mezclaban con los gritos de celebración. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos tras años vagando por el subsuelo del fútbol. Un clásico vuelve a estar muy cerca de la élite

Pero la celebración no se limitó al estadio de Tarragona. Este domingo por la mañana, unos 5.000 aficionados del Málaga recibieron al equipo en el aeropuerto de madrugada para celebrar su ascenso a Segunda División. A pesar de la hora intempestiva, la terminal aérea estaba abarrotada de seguidores que no querían perderse la oportunidad de recibir a sus ídolos como se merecían. Fue un recibimiento increíble, pese a que el equipo llegó alrededor de las 5:15 am. Tras los cánticos y los vídeos, el equipo se dirigió en autobús a La Rosaleda para que los jugadores cogiesen sus coches y descansasen.

La fiesta continúa por por todo Malaga. Hasta la estatua de Chiquito de la Calzada ha amanecido malaguista.

Hoy, además. celebra una rúa del ascenso con un itinerario que incluye paradas en varios puntos emblemáticos de la ciudad. La caravana festiva comenzará en La Rosaleda y desde allí, el recorrido continuará hasta Jesús Cautivo. La siguiente parada será en la Diputación, donde las autoridades locales recibirán al equipo para rendirles homenaje por su hazaña. Posteriormente, la rúa se dirigirá al Ayuntamiento y finalizará en la plaza de Capuchinos.