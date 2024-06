El motivo por el que Aymeric Laporte juega con España y no con Francia

España afronta esta noche el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa ante Albania con el pase a octavos en el bolsillo. Su victoria ante Italia (1-0) dejó como protagonistas a Nico Williams y Marc Cucurella que realizaron un soberbio partido pero también a Aymeric Laporte. Este último no por su rendimiento sobre el campo sino por la polémica sobre su patriotismo de la que tanto se ha hablado en los últimos días.

El central debutó en la Eurocopa el jueves en el partido contra Italia después de que una lesión le impidiera participar en el estreno de la Roja contra Croacia. Su debut al lado de Le Normand, francés nacionalizado español como él, hizo saltar algunos comentarios xenófobos en las redes, entre ellos uno del cantante de Taburete, Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP. «Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!», escribía el cantante.

"Para mí la selección es muy importante, es lo más importante en mi carrera deportiva, es donde más he disfrutado en los últimos años. Es un orgullo representar a España. Cada vez que visto la camiseta me siento superogulloso, muy identificado a la vez que espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo», respondió el futbolista.

Pero ¿Quién es Aymeric Laporte y por qué juega con España?

Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte Fèvre más conocido como Aymeric Laporte nació en Agen (Francia). Es el segundo hijo del matrimonio formado por Lionel y Marie-José Laporte, ambos procedentes la citada localidad Francesa. Su padre, Lionel Laporte, era trabajador de un supermercado, mientras que su madre, Marie-José, ejercía de peluquera. Su abuelo paterno, Pierre Laporte, era jugador de rugby y su abuelo materno, Jacques Dupont, un destacado jugador de tenis a nivel local. No tiene antepasados españoles y su vinculación con nuestro país viene de su fichaje por las categorías inferiores del Athletic de Bilbao. Una operación que tampoco resultó fácil ya que los estados del club vasco no permite tener jugadores extranjeros. Lo que si permite es incorporar a futbolistas que se han formado en clubes de lo que consideran Euskal Herria. Así que la solución fue cederle durante un año al Aviron Bayona, club que mantiene lazos con los bilbaínos y entra dentro de su filosofía.

Se incorporó al Athletic Club en 2009 tras llamar la atención en un torneo amistoso, en el mes de febrero, defendiendo los colores de la selección de Aquitania.9​10​ La temporada 2009-2010 al no tener 16 años —edad mínima para jugar fuera del país natal— jugó cedido para el Aviron Bayona francés —club convenido—, aunque entrenaba habitualmente en el cadete A del Athletic Club. En 2010 se unió a los juveniles del Athletic Club. En febrero de 2011, tras haber disputado un amistoso con el primer equipo,​ firmó su primer contrato profesional siendo juvenil. ​En abril de 2011 se proclamó campeón nacional con la selección de Euskadi sub-18 tras derrotar a Castilla y León (1-0) en la final junto a compañeros como Kepa, Galarreta o Lekue.14​ En la temporada 2011-12 jugó en el segundo filial bilbaíno, el C. D. Basconia, en Tercera División. Tras iniciar la temporada 2012-13 en el Bilbao Athletic, el 28 de noviembre debutó con el primer equipo entrenado por Marcelo Bielsa en un partido de Liga Europa ante el Hapoel Kiryat Shmona. Rápidamente, se convirtió en un fijo en las alineaciones para jugar de central o de lateral izquierdo.

En 2018 fichó por el Manchester United y en 2023 se confirmó su fichaje por Al Nassr por unos 27 millones de euros.

Sin embargo, Laporte comenzó su andadura internacional de la mano de Francia. Llegó con las categorías inferiores de Francia más de 50 partidos (once veces con la sub-17, nueve con la sub-18, doce con la sub-19 y diecinueve con la sub-21) y su llegada a "La Roja" podría resumirse en una frase: "Se cansó de esperar".

Español desde 2021

Su naturalización obedeció estrictamente a cuestiones deportivas. Ante la imposibilidad de jugar con Francia por no contar en los planes del seleccionador galo Didier Deschamps, el defensor decidió aceptar la oferta de la RFEF para jugar con la Selección. Pese a que fue citado más de una vez por Deschamps para jugar con Francia, nunca debutó con la absoluta, entendió que por esa puerta no iba pasar y aceptó la llamada de Luis Enrique.

A principios de 2016 surgió una gran polémica debido a unas declaraciones donde afirmaba que se plantearía ser convocado por la selección española en caso de que la selección francesa no le llamara aunque, rápidamente, matizó sus palabras. Siguió esperando pero la oportunidad nunca llegó.

Finalmente, el 11 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros le otorgó la nacionalidad española. Laporte pasaba así a ser español, puesto que se le concedió la nacionalidad española, no la segunda nacionalidad.​

El 24 de mayo de 2021 fue incluido por Luis Enrique en la lista de la selección española que disputarían la Eurocopa 2020. El 4 de junio de 2021 debutó en un amistoso previo a la Eurocopa, contra Portugal, saliendo al terreno de juego como titular, y siendo sustituido en el minuto 79 por Diego Llorente.61​62​ En la Eurocopa fue el único jugador de campo de la selección que jugó todos los minutos. El 11 de noviembre de 2022 fue convocado para disputar el Mundial de Catar.

Con su nacionalización se ponía fin a un culebrón que enfadó a Didier Deschamps. El seleccionador galo no dudó en arremeter contras el futbolista al que llamó mentiroso. "Lo que me incomoda es lo que él puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre ¿Qué no ha jugado con nosotros? Podría haber sucedido, diez segundos habrían servido. Ha estado siempre en las prelistas de convocados, pero ha habido competencia para su puesto", sentenció. Laporte, que nació y se crió en Francia, había declarado no haber obtenido respuesta del seleccionador francés cuando le envió un mensaje.

Luis de la Fuente, como hizo su antecesor, tampoco tuvo dudas en incorporarlo a sus filas. Es consciente de que hay mucha gente que no está a favor de su nacionalización. Vicente del Bosque y Diego Costa ya fueron atacados por la misma situación cuando el ex delantero del Atlético se nacionalizó español. Tras la última polémica, el futbolista solo espera que nadie dude de su compromiso.