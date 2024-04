El ataque de Puyol a Gundogan tras sus palabras sobre Araujo

Puyol es una de esas personas que nunca se muerde la lengua. Al exjugador le han preguntado sobre la polémica que se ha generado en los últimos días por las palabras de Gündogan tras la eliminación contra el PSG. "Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil. Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca la pelota o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra un. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol", dijo Gündogan en CBS Sports.

Unas palabras que tuvieron respuesta del aludido Araujo este jueves. "Prefiero guardarme para mí lo que pienso sobre las declaraciones de Gündogan. Tengo códigos y valores que hay que respetarlos", comentó.

Puyol siguió en la misma línea: "Cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de que las cosas se digan en el vestuario", ha asegurado en un acto organizado por Mahou con vistas al Clásico del domingo. "Él da una opinión sin mala intención y ya está", zanjó.

El vestuario del Barça presenta una ruptura evidente con el centrocampista, puesto que esto es la segunda vez que pasa. El exjugador del City está siendo muy contundente con sus declaraciones.