Vinicius Jr no deja a nadie indiferente. Noticia en las últimas horas por su enfrentamiento con el portero Dimitrevski en el empate a nada entre Real Madrid y Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, el brasileño vuelve a ser tema de conversación y Carles Puyol, excapitán del FC Barcelona, ha querido dar su opinión al respeto.

En un acto de presentación de un torneo de padel solidario en el Club Junior de Sant Cugat, cerca de Barcelona, el defensor catalán ha analizado toda la actualidad deportiva del Barça y del Real Madrid. Preguntado por Vinicius, Puyol no ha escondido su pensamiento:

"Vinicius es un grandísimo futbolista, marca diferencias y tendría que ser admirado en todos los campos. Han venido grandes jugadores al Camp Nou, que a pesar de ser rivales se les admira por ser grandísimos jugadores. Me encantaría hablar con él como compañero profesional y decirle lo que yo pienso y lo que siento sobre él. Si cambiase su actitud tendría más reconocimiento. Si hablase con él os diría lo que pienso sobre él".

El tirón de orejas de Puyol a Vinicius La Razón

Repasa la actualidad azulgrana

También Puyol ha querido repasar el momento de su exequipo, un FC Barcelona que consiguió ganar en Anoeta tras un horroroso partido que decidió Araujo con un gol en el tiempo añadido. Tras perder el Clásico en Montjuic, las declaraciones de Gündogan insinuando una falta de actitud y de gen ganador en el vestuario provocaron un incendio en el FC Barcelona. Puyol ha echado un cable al alemán:

"Al final expresó lo que él sentía en ese momento, su rabia y su frustración. Creo que el Barcelona no hizo un mal partido, el resultado no fue justo, pero esto es el deporte de élite y más con el Real Madrid. Frente a la Real Sociedad no juegas bien y ganas porque te lo crees. Seguro que entre los jugadores han hablado del tema y él habrá explicado lo que quería decir. Estoy seguro que todo el cuerpo técnico y los jugadores estaban rabiosos por perder el Clásico. Xavi conoce la casa y hay que apoyarle. Pero ya sabemos como va esto. En el Barça tienes que ganar y jugar bien. La exigencia es muy grande".

También se ha querido pronunciar sobre el 'Caso Negreira', siendo contundente y dejando claro que nunca sintió que le beneficiaran los arbitrajes: "En ningún momento noté un trato de favor de los árbitros, más bien todo lo contrario. Nunca tuve la sensación que nos ayudaran a nosotros".