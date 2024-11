La autocrítica de Alcaraz: "Debí venir antes a París para adaptarme mejor a las condiciones"

Carlos Alcaraz, que cayó en octavos de final del Masters 1.000 de París ante el francés Ugo Humbert, aseguró irse "dolido porque podía haber hecho más".

"Nunca quieres despedirte pronto de los torneos, sobre todo tras un partido tan ajustado. Te vas dolido por las oportunidades que he tenido y pensando que podía haber hecho un poco más", aseguró el español tras caer 6-1, 3-6 y 7-5. Alcaraz lamentó su mal inicio del encuentro ante un rival "que no te regala nada", pero se felicitó de haber estado fuerte mentalmente para volver a meterse en el partido, aunque reconoció que en el final cometió "algunos fallos que no tocaban".

"Esto es tenis, no somos robots", dijo el número 2 del ránking, que felicitó a su rival por el gran nivel desplegado. "Cuando juego contra él sé que tengo que correr lo que no está escrito, lo he intentado, pero él ha desplegado un nivel muy alto y no he podido estar a la altura", agregó.

Sin querer minimizar los méritos de Humbert, Alcaraz se quejó de la pista del torneo, que consideró "demasiado rápida" y diferente a otros años. "He llegado a jugar bien bajo techo en la Davis, pero es una pista más lenta que esta. Esta es la más rápida que hay en los Masters 1.000 y no sé por qué la han cambiado con respecto a otros años. Debí venir antes a París para adaptarme mejor a las condiciones", reconoció.

El español afirmó que, pese al mayoritario apoyo del público a Humbert, nunca tuvo la sensación de hace tres años cuando fue abucheado contra Hugo Gaston. "Desde entonces han pasado muchas cosas, he ganado algo aquí en París y muchos franceses me apoyan. Hoy me han respetado más que entonces y se lo agradezco. Es normal que apoyen al francés, pero han aplaudido algunos de mis puntos", dijo.