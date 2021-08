Deportes

La selección española no volverá a disfrutar del talento de Sergio Rodríguez. El Chacho (12-6-1986, San Cristóbal de la Laguna) ha decidido poner fin con 35 años a su trayectoria con el equipo nacional. El jugador canario ha hecho oficial en sus redes sociales un adiós que venía meditando con su familia hace tiempo. El base debutó con la selección a finales de agosto de 2005 en un amistoso ante Francia de preparación para el Eurobasket de Serbia y Montenegro. En aquel torneo España acabó en la cuarta plaza. Un año después y con el Chacho como elemento determinante en la semifinal ante Argentina, la selección se proclamó campeona del mundo. No fue su único oro. También fue campeón de Europa en 2015, sumó dos medallas olímpicas (la plata de 2012 y el bronce de 2016), la plata en el Eurobasket de 2007 y los bronces en los Europeos de 2013 y 2017. Su adiós llega después de que los hermanos Gasol se despidieran de la selección en Tokio.

Un viaje fantástico.



“Un viaje fantástico. Después de estos días de descanso y reflexión, tras tantos años en la Selección Nacional ha llegado el momento de decir adiós. No ha sido fácil, pero estoy seguro que es el momento apropiado”, aseguraba el Chacho. “Durante todos estos años he sido muy feliz y me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta y además contribuir a los éxitos de la Selección. Compartiendo equipo con grandísimos jugadores, entrenadores, resto de miembros del grupo, los presidentes José Luis Sáez y Jorge Garbajosa y también a la afición que tanto me ha apoyado. Todas mis expectativas cuando empecé se han visto superadas en éxitos y experiencias. No solo hemos sido compañeros, sino también amigos. De todos he aprendido, tanto cuando hemos ganado como cuando hemos perdido. Para mí los veranos desde el año 2000 siempre han estado ligados a las concentraciones de las distintas categorías de selecciones. Esas convivencias han marcado mi carácter y mi visión del baloncesto como experiencia de vida. Ha sido un lujo pertenecer a esta familia y espero haber podido responder adecuadamente a los retos a los que nos hemos enfrentado, siempre juntos y sin fisuras. ¡Muchas gracias!”.

Desde la Federación Española de Baloncesto, su presidente, Jorge Garbajosa, le agradecía los servicios prestados. “Ha sido un pilar fundamental de la historia de última década y media de la selección. Ha aportado su calidad deportiva y humana no sólo para los éxitos deportivos del equipo en los que ha participado sino también en la continuidad y la transmisión de los valores de un proyecto que ha sido un ejemplo para el baloncesto mundial”, afirma Garbajosa. “Hablar del ‘Chacho’ es para mí especial porque hemos compartido campeonatos y concentraciones, numerosos éxitos y afortunadamente pocos sinsabores, y nuestra relación ha ido más allá de la de simples compañeros, es por encima de todo de amistad. Todos le deseamos lo mejor a partir de ahora, en lo profesional y en lo personal, y sabe que siempre va a tener las puertas de la Federación Española abiertas porque nunca va a dejar de formar parte de nuestro equipo”, finalizó.