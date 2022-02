La Copa del Rey es que la niña granadina de 6 años encargada de entregar el balón a los árbitros, Julia Martínez, fuera recibida y despedida con gritos de “MVP, MVP”. Después de la edición del año pasado en Madrid huérfana de aficionados, el torneo ha recuperado parte de su identidad en la capital andaluza. A los hinchas de los ocho participantes se sumaban entre los aficionados camisetas de Andorra, Baskonia, Bilbao, Fuenlabrada, Zaragoza... Pura Copa, con el pabellón al 70 por ciento. Como pura Copa fue la resolución del primer cuarto de final. Si estás en el tercer cuarto y has lanzado los mismos tiros de tres que tu rival (14), pero has acertado siete menos (1/8) hay poco más que añadir. Pues no. El Joventut vivió una tarde infame en el tiro y lo que apuntaba a victoria sencilla del Lenovo Tenerife se convirtió en un drama. Lo que vivió la Penya en los tres primeros cuartos (acabó con un sonrojante 4/27 en triples) lo experimentaron los isleños en el último. En la ruleta rusa final, un triple de Salin y el goteo de tiros libres de Shermadini acabaron con el cabeza de serie.

Al Joventut le faltó todo el colmillo competitivo que mostró el Lenovo Tenerife desde el salto inicial. Los isleños ofrecieron una imagen más seria, acorde al desafío de alcanzar las semifinales. Si a eso se añade la puntería de sus tiradores, la escapada buena llegó al principio. Los catalanes fallaron sus ocho primeros intentos de tres. A esas alturas, la hoja de servicios de los de Vidorreta era un deslumbrante 6/9. Las diferencias llegaron a dispararse a los 16 puntos (15-31). Tomic era el único argumento de la Penya y la respuesta que se encontró el croata fueron varios ataques en los que sufría tres defensores. Cuando el Joventut fue algo más agresivo propició un parcial de 6-0 que fue devuelto de inmediato por los canarios. El tiro exterior (1/10 frente a 7/12) era el factor determinante de los raquíticos 23 puntos verdinegros al descanso. Durán iba más allá: “Hemos jugado al ritmo que ha marcado Marcelinho”. Tomic, en Movistar, era más claro que su técnico: “Nos cuesta mucho meter puntos, no hay ideas en ataque. Hay que mejorar muchísimo porque si metes 23 puntos en la primera parte es muy difícil ganar”.

Y la dinámica no cambió. Al menos en uno de los lados de la cancha. El Joventut fue un poco más agresivo, pero los errores en ataque desgastaron sus buenas intenciones defensivas. La sangría no cesó en el tercer cuarto: seis errores más, un solo acierto (2/17). Si el Lenovo Tenerife no estaba hace rato en semifinales era porque su inspiración también estaba lejos de ser la recomendable. Y el Joventut no perdió la fe. Aumentó la temperatura en defensa, los isleños se atascaron y un triple de Brodziansky (3/21 la Penya a esas alturas) llevó el partido al límite (52-54, min 35). Cada defensa del Joventut era asfixiante para el Lenovo Tenerife. Y fue desde la línea de tres, aunque con tres lanzamientos libres de Parra por una falta, como la Penya entró por delante en el último minuto (59-57). La remontada se había consumado, pero... un triple de Salin y los tiros libres de Shermadini acabaron con el sueño del Joventut.

62. Joventut (10+13+16+23): Vives (0), Paul (2), Willis (12), Parra (11) y Tomic (15) -quinteto titular- Ribas (6), Bassas (0), Birgander (2), Brodziansky (11) y Ventura (0).

64. Lenovo Tenerife (21+15+15+13): Marcelinho (8), Salin (4), Todorovic (6), Doornekamp (8) y Shermadini (12) -quinteto titular- Wiltjer (8), Sastre (4), Guerra (4), Borg (8), Sulejmanovic (2) y Rodríguez (0).

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Caballero. Sin eliminados. Técnica a Ribas.

Incidencias: 6.000 espectadores en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. Primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey.

Programa

Cuartos de final: Joventut, 62-Lenovo Tenerife, 64; Real Madrid-Leche Río Breogán (hoy, 21:30, #Vamos); Valencia-UCAM Murcia (mañana, 18:30, #Vamos) y Barça-BAXI Manresa (mañana, 21:30, #Vamos).

Semifinales: Lenovo Tenerife-¿? (sábado, 18:30, #Vamos) y Ganadores cuartos mañana (sábado, 21:30, #Vamos).

Final: (domingo, 18:30, #Vamos)