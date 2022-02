El calendario deja cojos a Madrid y Barça para el Clásico

Los dos mejores equipos de Europa, sí pero... Un vistazo a la clasificación de la Euroliga no engaña. El Madrid es líder con 20 victorias y cuatro derrotas. Tras él, el Barça con 19/5. Y mañana (20:45, Dazn) en el WiZink el liderato europeo está en juego. El equipo de Laso llega con una racha de nueve victorias en los últimos diez partidos, aunque el tropiezo llegó hace 72 horas en Estambul y fue con estrépito. Los blancos se quedaron en 51 puntos ante el Fenerbahçe. La derrota ha reabierto las grietas que comenzaron en la Liga Endesa precisamente con la visita del Barça. Fue el 23 de enero y estrenó una racha de tres tropiezos como local en la ACB que sigue abierta. Barça (75-85), MoraBanc Andorra (83-88) y Valencia (93-94) han logrado lo que no ha hecho nadie en la Euroliga. La única victoria del Madrid en un Clásico esta temporada llegó con un título en juego. La Supercopa fue para los de Laso después de ir 19 puntos abajo en el tercer cuarto.

Jasikevicius no sabe lo que es perder un Clásico en Madrid (5-0). El Barça llega sin su principal ariete exterior. Cory Higgins se perderá los próximos tres meses de competición, ya que pasará por el quirófano el lunes para resolver sus problemas en la fascia plantar del pie izquierdo. El objetivo es que el alero estadounidense regrese para el cruce de cuartos de final de la Euroliga.

Los tres partidos semanales en el último mes han dejado al Madrid cojo para el Clásico y con la Copa a una semana vista. Los regresos de Heurtel y Hanga contrastan con las bajas de Taylor y Deck. Ninguno estará en Granada. Rudy ha sido el último en caer. Sus problemas musculares le impedirán estar ante el Barça y es duda para la Copa. A Laso y su equipo les ha caído encima la acumulación de partidos debido a las suspensiones que provocó la sexta ola: «Después de Navidad ya vimos que nos iba a quedar un calendario complicado antes de la Copa por los partidos reubicados. Lo sabíamos, éramos conscientes y, además, hemos tenido situaciones que no nos han ayudado nada, como las lesiones de algunos jugadores, la entrada de unos y la salida de otros… Nos ha faltado continuidad». Y amplía: «Desde hace un mes vi que esto podía pasar, en estas semanas otros equipos han tenido más tiempo de recuperación. Por ejemplo, el otro día alguien me decía que el Valencia salió del partido de Eurocup, antes de enfrentarse con nosotros el pasado domingo, y tuvo tiempo de vernos jugar dos partidos: Olympiacos y Zenit. Han quedado situaciones extrañas por el calendario que también veremos más adelante en otros equipos. Si a eso le unes los problemas físicos, la situación es complicada. Se suele hablar de resultados, pero me preocupa más el juego. Hay situaciones que debemos recuperar, cosas que antes hacíamos bien y hemos ido perdiendo y que nos están haciendo daño. Y mantener otras que nos daban solidez». Lo de Estambul ante el Fenerbahçe fue el último aviso.