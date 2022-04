Hace no tanto, en abril de 2016, al Real Madrid de Laso lo eliminaba el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic en los cuartos de final de la Euroliga. Los turcos resolvían la eliminatoria en Madrid con un rotundo 3-0 y el madridismo despedía a los suyos con una ovación que todavía resuena algunas noches en el Palacio. El actual Madrid de Laso se ha ganado los primeros pitos en mucho tiempo y que parte de la hinchada abandone a los suyos antes de terminar el partido como sucedió en la calamitosa derrota ante el Bayern. En vísperas del Clásico, el Madrid de Laso se desangra. Es segundo en la Liga Endesa y tendrá el factor cancha en los cuartos de final de la Euroliga, pero los últimos dos meses y medio han amputado el alma del equipo.

Noticias relacionadas Euroliga. El Madrid se suicida ante el Bayern y se medirá en cuartos con el Anadolu Efes o el Maccabi

Rachas nunca vistas

Los números en las últimas semanas del equipo blanco son para no creer: 15 derrotas en 26 partidos; cinco tropiezos seguidos como local en la Liga Endesa; seis derrotas consecutivas como visitante en la Euroliga; anotaciones que están por debajo de los 60 puntos... el segundo puesto en la ACB y el gozar del factor cancha en el cruce de cuartos de la Euroliga son parches en una situación crítica. Por ir a lo último: el Madrid tuvo varias oportunidades de certificar la segunda plaza en la Euroliga y verse en el playoff con el Mónaco. Desaprovechó una tras otra hasta llegar a lo del Bayern y encajar un 13-38 de parcial en el último cuarto ante los alemanes que sonroja la leyenda blanca en Europa. Ahora hay que esperar que el Maccabi haga un favor ganando al Fenerbahçe el partido que tienen aplazado. Los turcos no se juegan nada y los israelíes son un rival infinitamente más accesible que el Anadolu Efes. En caso de derrota macabea esperaría el vigente campeón de Europa. Y hay más. Si los de Laso alcanzan la Final Four, en la semifinal del día 19 aparecería el Barça. Dando por supuesto que los de Jasikevicius se cargan al Bayern en cuartos.

Lo que destapó Jasikevicius

Desde la llegada del técnico lituano al Palau, el balance en los Clásicos es de 10 victorias barcelonistas y sólo tres del Madrid. Eso incluye dos títulos de Copa del Rey y una Liga Endesa. Jasikevicius ha dado con la clave para acabar con el dominio del Madrid de Laso. La situación es especialmente sangrante en los Clásicos en Madrid. Media docena de partidos y media docena de victorias. Toda la fortaleza mental que exhiben los azulgrana remontando partidos en los tramos finales son carencias en el equipo blanco. La final de la Copa del Rey, cuando los de Laso ya estaban en decadencia, es la mejor de las pruebas.

Un equipo “sin alma”

Lo dice el propio Laso. “Estoy preocupado porque en algunas situaciones dejamos de creer. No entiendo la situación y que tengamos esa presión que nos lleve a hacer un mal cuarto y perder. Somos un equipo y de repente lo dejamos de ser”, reflexionaba el técnico vitoriano tras lo del Bayern. Los bajos porcentajes en el tiro exterior -con la excepción del partido ante los alemanes- y los problemas en la dirección se han convertido un partido sí y otro también en una costumbre. Williams-Goss quedó definitivamente marcado con su descarte en la Copa; Heurtel fue el jugador del que prescindió ante el Bayern y desde Grecia se asegura que tanto el base francés como Thompkins están ya fuera del equipo para lo que resta de temporada. Según Laso, su no presencia ante el Bayern se debió a “razones técnicas”. Todo el mundo en Valdebebas y alrededores es consciente de que el equipo no está para ponerse en las manos de Llull. El rol del capitán ahora tiene que ser otro. Que el propio Llull y Rudy tengan que ejercer de salvavidas revela el estado del resto de la plantilla. Yabusele es el único de los interiores que da la talla con frecuencia. Tavares juega cabreado con el mundo y la temporada de Randolph y Thompkins es un anticipo de su adiós. Las lesiones de Causeur, Abalde y Alocén han acrecentado los problemas del juego exterior.