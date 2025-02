Fall y Satoransky, a punto de llegar a las manos en el Barça-Maccabi

No hay un día tranquilo en el Palau Blaugrana. Ni siquiera uno en el que el Barça se impone por 29 puntos al Maccabi y eso le permite situarse a una sola victoria de la cuarta plaza de la Euroliga. Resulta que con el partido ya resuelto, en el transcurso de un tiempo muerto en el tercer cuarto, dos jugadores azulgrana estuvieron a punto de llegar a las manos en el banquillo.

Tomas Satoransky (2,01 y 95 kilos) recriminó a su compañero Youssoupha Fall (2,21 y 125 kilos) una acción defensiva en la que el senegalés no había estado acertado. El pívot no se lo tomó demasiado bien y se fue directo a por el base checo. Tuvieron que intervenir varios compañeros, especialmente Sarr y Anderson, además de miembros del cuerpo técnico para que la situación no fuese a más. Satoransky en el banquillo comenzó a gritar: "¡No puedo más, no puedo más!". Y es que no es la primera vez que el base intenta corregir en defensa a algún compañero del equipo y la situación en el vestuario se crispa. El Barcelona ha disputado 45 partidos oficiales esta temporada y su balance es de 24 victorias y 21 derrotas.

El técnico del Barça, como no podía ser de otra forma ha tratado de quitar hierro al asunto. Joan Peñarroya ha asegurado que "es bueno y lógico que haya tensión en el equipo". "Me he enterado cuando he salido del campo, no lo he visto. Es una situación de tensión. Venimos de días complicados, que haya tensión en el equipo es bueno, pero no sé qué se ha visto en la imágenes. Tenemos que controlar estos momentos. Que haya tensión, con tantos partidos y desgaste, es lógico. Si la cosa ha ido a más, hablaremos e intentaremos controlarlo", ha señalado.

Peñarroya recordó luego que "esta es la Euroliga más competida de la historia" y ha vaticinado que "va haber lucha hasta el final" para estar entre los diez primeros clasificados. "Se pasa en una semana de ser un desastre a luchar por todo. Estamos metidos de lleno en esta lucha. Hay que tener la cabeza fría, alegrarse por el triunfo y mañana a preparar el partido contra el Olympiacos", apuntó.

Asimismo, al ser preguntado por la falta de fichajes del Barça en el puesto de base, el técnico evitó posicionarse: "No puedo decir nada. La situación del club es la que es. Tengo máxima confianza en los dirigentes. Ya hemos hablado lo suficiente de esto".