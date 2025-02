Hezonja se queda solo y el Madrid cae en Estambul

La sesión doble de esta semana en Estambul se le ha atragantado al Madrid para empezar. El Anadolu Efes dejó a los blancos en 12 puntos en el último cuarto y todos fueron de Mario Hezonja. Del resto del equipo en el tramo decisivo nada se supo. Después del flojo partido en Mónaco, el Madrid no se recompuso y el jueves visita al Fenerbahçe.

El Real Madrid está en un momento muy particular de la temporada. Restan apenas diez días para la Copa del Rey, hay dos jugadores nuevos en la plantilla que se pretende meter en la dinámica del grupo cuanto antes -"hay que tener mucha paciencia con ellos", confesó Chus Mateo a Movistar +- y el calendario no entiende de treguas. En semana de jornada doble en Euroliga, la primera estación en Estambul era el Anadolu Efes. Los turcos han tenido mejores momentos. Pocas horas antes del partido se conoció la baja de Shane Larkin. El escolta tampoco es el de antes, pero sus 10,1 puntos y 4,5 asistencias por partido siguen siendo fundamentales. La llegada de Luca Banchi al banquillo el 7 de enero no ha alterado la dinámica del equipo. Con el italiano en el banquillo, aterrizado a las pocas semanas de salir por la puerta de atrás de la Virtus, el balance es de una victoria y cuatro derrotas. El Madrid llegaba después de la derrota con el papelón de Hezonja en Mónaco. Así que el que no sumara se complicaba el futuro inmediato; el Madrid para pensar al menos en la cuarta plaza y el Anadolu Efes, en el "play-in".

Chus Mateo, para acoplar cuanto antes a Bruno Fernando, incluyó al pívot en el quinteto titular. Aportó (7 puntos), pero hizo concesiones propias de un recién llegado. El Efes dominó el rebote, sumó demasiadas canastas fáciles y Poirier se sintió cómodo. Por eso comenzaron dominando los turcos. No lo hicieron con autoridad y el Madrid siguió teniendo cierto carácter experimental. Chus Mateo apostó durante minutos por tener dos bases en pista, dio la alternativa a Smith Jr. y recurrió a quintetos inéditos. Lo mejor fue la aportación de Hugo González que de experimento ya no tiene nada. En las últimas semanas se ha quitado la timidez, busca el aro sin cortarse y gracias a un triple suyo sobre la bocina permitió que el Madrid anulara las ventajas locales al descanso.

Pese al flojo porcentaje desde el tiro libre, el equipo de Chus Mateo compareció en el tercer cuarto más centrado. Era el mejor modo de competir porque el partido no era fluido. La anotación en el Madrid llegaba desde jugadores poco habituales -Abalde, González y Fernando-, pero la fórmula funcionó y entró en ventaja en el tramo decisivo. La alarma sonó con un parcial 9-0 en el comienzo del último cuarto (65-61). Y subió el volumen cuando Hezonja se quedó solo en ataque; el Efes se atrevió a hacer dos mates (Dozier y Poirier) en la cara de Tavares y Campazzo no lograba hacerse con el mando de la situación. Las cinco pérdidas del "Facu" eran la evidencia de que algo no funcionaba. Nadie acudió en la ayuda de Hezonja. El equipo entró en el último minuto con 12 puntos anotados en el último periodo y todos eran del croata. Había tiempo (79-73), pero lo que no hubo fue ayuda para el balcánico.

79. Anadolu Efes (25+13+18+23): Thompson (12), Bryant (21), Nwora (5), Osmani (5) y Poirier (15) -quinteto titular- Smits (3), Oturu (4), Beaubois (5), Yilmaz (0) y Dozier (8).

73. Real Madrid (17+21+23+12): Campazzo (5), Abalde (8), Musa (0), Hezonja (18) y Fernando (11) -quinteto titular- González (11), Feliz (5), Tavares (6), Llull (5), Garuba (0) y Smith (2).

Árbitros: Hordov (Cro), Vilius (Lit) y Boubert (Fra). Sin eliminados. Técnica a Chus Mateo.

Incidencias: 9.689 espectadores en el Basketball Development Center de Estambul. Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Euroliga.

25ª jornada: Anadolu Efes, 79-Real Madrid, 73; Zalgiris Kaunas-ALBA Berlín; Estrella Roja-ASVEL Villeurbanne; Panathinaikos-Fenerbahçe; Bayern Múnich-Armani Milán; Mónaco-Baskonia (19:00); Barcelona-Maccabi Tel Aviv (20:30); Virtus Bolonia-Partizán (20:30) y Paris Basketball-Olympiacos (20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (17/7); 2. Fenerbahçe (16/7); 3. Mónaco (15/9); 4. Paris Basketball (14/9); 5. Panathinaikos (14/10); 6. Estrella Roja (14/10); 7. Bayern Múnich (14/10); 8. Barcelona (13/11); 9. Armani Milán (13/11); 10. Real Madrid (13/12); 11. Partizán (12/12); 12. Anadolu Efes (12/13); 13. Zalgiris Kaunas (11/13); 14. ASVEL Villeurbanne (11/13); 15. Baskonia (10/14); 16. Virtus Bolonia (7/17); 17. Maccabi Tel Aviv (6/18); 18. ALBA Berlín (4/20).