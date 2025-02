¿Qué significa la llegada de Luka Doncic a los Lakers?

En la cuenta oficial de X de Luka Doncic la foto principal, el "banner", es una imagen suya hablando con Kobe Bryant en la cancha de los Lakers. Cuenta Luka que en un partido de los Mavs en L. A. escuchó a pie de pista cómo alguien le hablaba en esloveno. Se dio la vuelta y allí estaba Kobe. Pues el Crypto.com Arena es desde ya la cancha de Luka Doncic. La llegada del jugador formado en la cantera del Real Madrid a la franquicia más glamourosa de la NBA es un movimiento sin parangón en la historia del deporte estadounidense. Nunca en ninguna de las grandes ligas dos jugadores de la dimensión mediática de LeBron James y Luka Doncic se juntaron en la misma franquicia.

La llegada de Doncic a los Lakers ha pillado por sorpresa incluso a los protagonistas. Shams Charania, el periodista con mejores fuentes en la Liga estadounidense, ha asegurado en el programa SportsCenter de la ESPN después de dar la noticia: "LeBron no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Anthony Davis no tenía ni idea de que iba a pasar y me dicen que Luka Doncic está todavía estupefacto por la operación". LeBron se enteró del traspaso durante una cena con su familia después de la victoria de los angelinos ante los New York Knicks en un partido que no jugó Anthony Davis. James firmó 33 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias y luego se enteró de lo de Doncic.

El impacto en la competición queda reflejado en las reacciones de algunos jugadores en redes sociales nada más conocer el movimiento. "¿Alguien le ha robado el móvil a Shams?", bromeó en X el pívot de los Heat y campeón olímpico Bam Adebayo. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Josh Hart (New York Knicks) coincidieron en un escueto: "Eh?". "GUAUUUUU, DE NINGUNA J* MANERA", publicó en X Joel Embiid (Philadelphia 76ers). Otros se preguntaron si el 1 de febrero era el nuevo día de los Inocentes. Hasta la megaestrella de los Kansas City Chiefs, el quarterback Patrick Mahomes, reaccionó a la noticia ocho días antes de disputar la Super Bowl. "Espera, qué? Estoy enfermo ahora mismo", publicó el reconocido fan de los Mavericks.

La llegada de Doncic a los Lakers es un movimiento a tres bandas muy típico en la NBA a cinco días del cierre del mercado. Además de Doncic, los Lakers recibe a Maxi Kleber y Marfieff Morris, dos ala-pívots de rotación. A Dallas recala Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda del draft del equipo angelino. Para cuadrar las cuentas los Jazz de Utah reciben a Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft.

El impacto mediático de la operación para los Lakers es insuperable. Otra cosa es cómo va a asumir el equipo que entrena JJ Reddick la llegada de una pieza tan vital como Doncic y la salida de su único pilar en el juego interior, Anthony Davis, que esta temporada promediaba 25,7 puntos, 11,9 rebotes y 3,4 asistencias en 42 partidos. Davis fue decisivo en el último anillo de los Lakers, el de la pandemia en 2020, y el agujero que deja en la zona californiana es irremplazable.

La llegada de Doncic a los Lakers está motivada por las dudas que generaba su estado físico en la gerencia de los Mavs. En Texas han decidido que un nuevo contrato de Doncic, con más de 60 millones de dólares a percibir por temporada, no merecía la pena para un jugador que sigue despertando dudas en Estados Unidos sobre su físico. Luka no juega desde el día de Navidad, este año sólo ha podido disputar 22 partidos de los 49 de los Mavs (28,1 puntos, 8,3 rebotes y 7,8 asistencias por noche) y su bajón físico en las pasadas Finales ante los Celtics no se ha olvidado en Texas. Doncic deja una franquicia que ahora ocupa la octava plaza del Oeste (26 victorias y 23 derrotas) y que queda en manos de Kyrie Irving, Klay Thompson y Anthony Davis. Si el equipo se mantiene sano es un peligro los "playoffs".

¿Y los Lakers? Los californianos son quintos en el Oeste (28/19) y con la victoria en Nueva York suman seis triunfos en los últimos siete partidos. La vigésimo segunda temporada de LeBron James en la NBA camino de los 41 años está siendo un escándalo. Se ha perdido sólo tres partidos y en los 44 que ha disputado promedia 24 puntos, 7,6 rebotes y 9,1 asistencias. Números que nunca nadie en la historia a su edad ni siquiera se ha acercado. El impulso de un Doncic sano reabre el sueño de un quinto anillo para LeBron al que, por contrato, le queda todavía un año más en activo y casi 53 millones de dólares por percibir en la 2025-2026.

La clave es que la reaparición de Doncic sea a tiempo y que el haberse perdido casi la mitad de la temporada le permite llegar fresco al tramo decisivo del curso. El balcánico, cinco veces All-Star y cinco veces elegido en el mejor quinteto de la NBA, aterriza en el mejor escenario posible. Allí donde Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Jerry West, Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, Pau Gasol o LeBron James se convirtieron en leyenda ha llegado el turno de Doncic.