Un periodista catalán explota contra Pau Gasol por hablar en castellano: “Es acojonante y patológico...”

Baloncesto

Pau Gasol ya es una leyenda, pero también las leyendas sufren las discusiones rutinarias y terrenales de todos los días. Así que ni siquiera su emocionante adiós ha dejado satisfecho a todos. Porque fue en castellano. Y eso ha dolido a muchos independentistas, que en las redes le han criticado mucho. A esas críticas se han unido periodistas.

“Quiero hacer una reflexión que no tiene que ver con la leyenda deportiva pero que me apetece hacerla porque son cosas que me continúan llamando la atención. Continúa siendo una cosa única yo creo que prácticamente en el mundo, muy significativa de la sociedad en la que vivimos, un punto disfuncional en este sentido, que un deportista como Pau Gasol, en un día emocionalmente tan intenso, tan único, tan irrepetible como el de hoy no se despida en su lengua materna”, ha asegurado el periodista Joan María Pou en Rac1. Tenía las ideas muy claras: “Es absolutamente acojonante y patológico que un deportista que cuando se ha puesto a hablar con su hija pequeña le estaba hablando en catalán y que su lengua materna es el catalán no se exprese en un momento donde las emociones se deben intentar expresar con la precisión más exacta posible y eso sólo se hace en la lengua materna, pues que no lo haga por razones que se me escapan”, continuaba en el programa del martes por la noche de la emisora catalana. “Ahora estaba viendo por ejemplo en las redes, pongo solo un ejemplo, a Marc Márquezdespidiéndose y agradeciéndole a Pau Gasol todo lo que ha hecho y su mensaje en Instagram es en castellano. ¿Marc Márquez hablando en castellano con Pau Gasol? ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Qué fuerzas intervienen aquí?”

Para él, algo fallaba: “Ya sé que eso no tiene nada que ver con el deportista, con lo que ha hecho en las pistas de baloncesto, pero para mí es muy significativo lo que ha pasado hoy porque, insisto, es un día donde yo creo que para expresar emociones tan genuinas como las de retirarte después de una carrera legendaria no utilizar en ningún momento tu lengua materna me parece acojonante”.

Cuando le dijeron que al ser ya Pau Gasol un referente mundial, quizá el castellano era la lengua más propicia para la despedida, ha continuado. “Y todo el mundo entiende el castellano o cómo va? ¿Como es una marca global todo el mundo entiende el castellano? Yo no estoy diciendo que lo tenga que hacer todo en catalán. Yo digo que tú los primeros minutos cuando le estás diciendo al mundo que se acaba una carrera legendaria como la tuya, delante de tus padres, de tu familia, en tu ciudad, ¿tú no puedes en los dos o tres primeros minutos expresarte en tu lengua y después hacer lo que sea y si has de repetirlo en inglés, porque es la lengua franca mundial y eres una marca global, lo haces?”.

Estaba indignado por la despedia de Pau Gaso, por el idioma escogido más que por otra cosa: “¿Pero de verdad no os ha explotado el cerebro cuando habéis visto a este deportista legendario que no ha usado el catalán?”.