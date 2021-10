El simpático homenaje de Marc Gasol a Pau tras su retirada

Baloncesto

Pau Gasol anunciaba ayer su retirada del baloncesto profesional, cerrando una impresionante carrera que le ha mantenido 22 temporadas en la élite del baloncesto internacional, a ser el primer jugador español en jugar en la NBA, a liderar durante más de dos décadas la selección española y a convertirse en uno de los deportistas más queridos y laureados de nuestro país.

“Hoy estoy aquí para comunicaros lo que habéis podido anticipar, que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil después de tantísimos años, pero meditada y hay que cambiar un poco de marcha. Y también saber disfrutar”, anunciaba Pau, muy emocionado, durante un emotivo acto celebrado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que no faltaron su mujer, Cat McDonnell, su hija Ellie, sus padres, su hermano Marc Gasol con toda su familia, y buena parte de sus compañeros tanto en la selección como en el Barcelona, como Rudy Fernández, Felipe Reyes, Raúl López o Juan Carlos Navarro.

Durante toda la tarde los homenajes por parte del mundo del deporte se sucedieron, rendidos ante una leyenda. Hoy ha sido el turno de Marc Gasol. El pivot, además de hermano de Pau, ha sido su compañero en la selección, su rival en la NBA e incluso compartieron el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2015, el año en el que protagonizaron el histórico salto inicial en el All Star de la NBA.

A través de sus redes sociales, Marc ha querido mandar un simpático mensaje a su hermano acompañado de un vídeo de Pau tirándose por una tirolina: “Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Todo lo que me das Te estaré siempre agradecido” #GraciesTete”.

Te estaré siempre agradecido”#GraciesTete pic.twitter.com/9Iy2Wg73lX — Marc Gasol (@MarcGasol) October 6, 2021

Resuelta la retirada de Pau, Ahora Marc Gasol, sin equipo actualmente, medita entre jugar un último año en la NBA, volver a España o la retirada.