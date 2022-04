Como si el guion estuviera escrito. Los playoffs de la NBA llegan sin LeBron James, ya de vacaciones después de la ridícula temporada de sus Lakers, con la baja de Luka Doncic por tiempo indefinido por problemas musculares y la duda de Stephen Curry que no juega desde el 16 de marzo... sin tres de las luminarias de la Liga y para que el show no decaiga, la Conferencia Este ofrece un nivel que no se recordaba en décadas. Los Bucks, vigentes campeones, los Celtics, los Sixers, los Heat y los Nets aspiran a todo. Y eso que el mejor equipo en la primera fase, los Phoenix Suns, buscarán repetir final desde la Conferencia Oeste.

Nadie duda de la franquicia de Arizona y lo ratifican sus números: 64 victorias y 18 derrotas. Finalistas la pasada temporada, ya avisaron entre octubre y diciembre, con 18 triunfos seguidos, que este año había que volver a contar con ellos. La apuesta por prescindir de Ricky Rubio en 2020, que pocos entendieron, ha quedado más que justificada. Chris Paul, con 36 años, sigue siendo un base top; Devin Booker es más que un anotador compulsivo y la lista de secundarios sólidos es amplísima. Es el equipo más fiable en finales apretados y el año pasado cayeron en «The Finals» después de ganar los dos primeros partidos a los Bucks. ¿Alternativas en el Oeste? Los Grizzlies, con Santi Aldama, han sido la revelación de la temporada de la mano de Ja Morant, el jugador más espectacular del mundo. Los Mavericks rezan por la recuperación de Doncic y sus 28,4 puntos, 9,1 rebotes y 8,7 asistencias. Este año han aprendido a defender, aunque sin el esloveno y ante los Jazz en primera ronda... Y los Warriors, campeones en 2015, 2017 y 2018, viven una situación similar con Curry. Lleva lesionado desde hace un mes y la primera eliminatoria es con los Nuggets de Jokic. El pívot serbio ha promediado casi un triple-doble (27,1 puntos, 13,8 rebotes y 7,9 asistencias) y en la última semana se convirtió en el primer jugador de la historia en sumar 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una temporada.

Como la cosa va de pívots, en Filadelfia presumen del primero que es máximo anotador de la NBA desde que un tal Shaquille O’Neal lo fuera en la temporada 1999/2000. Joel Embiid, camerunés, madridista reconocido y que ya ha dejado de comer hamburguesas antes de los partidos, se ha ido a 30,6 puntos por noche. No hay un interior tan determinante como él y en los Sixers cuenta con la ayuda de James Harden. «La Barba» dejó Brooklyn en febrero y su unión con Embiid es dinamita para los playoffs. Entre las dos estrellas hay química, pero habrá que comprobar cómo funcionan ambos en partidos de máxima exigencia. A Harden se le reprocha no haber sido decisivo en momentos clave en anteriores temporadas. Lo de Embiid está por ver. Los Raptors serán un buen test en primera ronda.

El plato fuerte del Este en primera ronda será el Celtics-Nets. En Boston está la mejor defensa de la Liga, aunque eso era antes de que Robert Williams cayera lesionado y su regreso no sería hasta las finales de Conferencia. En Brooklyn conviven dos de los cinco jugadores más determinantes de la NBA en ataque. El antivacunas Kyrie Irving comenzó a jugar los partidos como local en marzo después de perderse los primeros meses de competición y de jugar semanas sólo como visitante por la legislación neoyorquina sobre la pandemia. Llega rodado. Kevin Durant parece haber olvidado sus problemas físicos. Él, casi en solitario, estuvo cerca de cargarse a los Bucks hace un año.

Los de Milwaukee, vigentes campeones, tendrán un estreno relativamente cómodo contra los Bulls, que regresan a los playoffs tras cinco años de ausencia. Han ganado los cuatro partidos de temporada regular contra la franquicia de Chicago, que amenazan con DeMar DeRozan. El alero, que iba para refuerzo de los Lakers el pasado verano, terminó en Chicago por las presiones de LeBron. Allí se ha destapado con 27,9 puntos por partido. Enfrente, un equipo más armado que hace un año. Se han tomado la primera fase con calma. Antetokounmpo lee el juego como nunca, ha mejorado desde el tiro libre, desde la media distancia... Es indefendible. Entre la colección de secundarios que suman está Serge Ibaka en busca de su segundo anillo.