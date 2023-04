El Barcelona espió a un futbolista en directo en el Chelsea-Real Madrid

El Real Madrid selló su pase a las semifinales de la Champions ganando al Chelsea tanto en Madrid como en Londres con un total de 4-0. El encuentro de ida contó con unos invitados cuanto menos inesperados: Mateu Alemany y Jordi Cruyff. Uno de los motivos de este hecho puede radicar, según Sport, en que Alemany quería ver en directo a Kanté. El futbolista blue todavía no renovó su contrato y está en la agenda culé.

La posible llegada de Kanté al Camp Nou también depende y mucho de la posible continuidad de Sergio Busquets. El capitán blaugrana tiene la opción de renovar y en estas últimas semanas esa es la opción más viable. Sin embargo, también cuenta con otras opciones encima de la mesa y tendría que decantarse cuanto antes por dejar claro su futuro.

Esta visita llega en la semana más tensa entre ambos. "El Barcelona no ha cometido ningún delito. El “caso Negreira” no es un delito de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios, había unos pagos que se reflejaban y han pasado las revisiones fiscales. Quiero hacer referencia a la comparecencia de un club, el Real Madrid, que dice que se siente perjudicado, un club que todos sabemos que se ha beneficiado de los árbiros históricamente y lo sigue haciendo, por las razones que sea. Un club que se ha considerado el equipo del régimen de turno, de todos, por su cercanía al poder. Durante 70 años los que han designado a las personas que tenían que impartir justicia en el terreno de juego han sido ex socios, ex directivos o todo a la vez, del Real Madrid... Que este club se persona como perjudicado en el mejor periodo de la historia del Barcelona me parece un ejercicio de cinismo. Espero que este juicio los pueda desenmascarar", afirmó Laporta en una rueda de prensa en la que, a priori, solo hablaría del "caso Negreira".

El Real Madrid manifestó su descontento con las palabras de Laporta respondiendo mediante un vídeo emitido en Real Madrid TV, donde acredita ciertas vinculaciones del Barça al régimen de Franco. Además, existieron multitud de reacciones de madridistas como Casillas, Arbeloa, Misa, entre otros.