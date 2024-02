Bertrand Ndongo, el "Negro de Vox", indigna a las redes con el "caso Alves": "Lagartijas caza famosos..."

El futbolista Dani Alves declarará este miércoles en el tramo final del juicio en el que está acusado de presuntamente agredir sexualmente a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Será en la tercera jornada de juicio, que se reanudará en la Audiencia de Barcelona a las 15 horas, primero con las pruebas periciales y a continuación con el interrogatorio a Alves, que podrá optar por declarar o no y, si lo hace, si quiere contestar a las acusaciones o solo a su defensa. Después, las acusaciones podrán ratificar o no sus peticiones de condena --por ahora, Fiscalía pide 9 años de cárcel y la acusación particular 12-- y tanto la fiscal como las abogadas podrán exponer sus argumentos en sus informes finales.

El juicio ha genrado una controversia en redes sociales y si ayer muchos usuarios estallaban tras la declaración de Joan Sanz a la que atacaron sin piedad por respaldar la tesis del estado de embriaguez para "rebajar la pena de un violador", otro mensaje contra la víctima ha dinamitado por completo la red.

El político y periodista camerunés, Bertrand Ndongo, autodenominado el 'Negro de Vox', muy conocido por su militancia con este partido, se volvió viral hace unas semanas cuando un usuario realizó un montaje en el que se podía leer un mensaje del propio Ndongo afirmando que estaba siendo tiroteado en las puertas de Ferraz. Ahora ha incendiado twitter sobre la opinión que le merece el juicio que se celebra contra el brasileño en la Audiencia de Barcelona.

"No soy muy de discotecas, casi nunca voy y cuando he ido, he flipado. Estando en un reservado con famoso muy famoso, he visto cosas con algunas lagartijas caza famosos que dan vergüenza ajena. Con sus pintas, tetas casi al aire, van a por todas y te pueden arruinar la vida. No quiero con eso justificar los abusos, pero está claro que los hombres debemos ir con muuucho cuidado y creo que Alves lo ha aprendido y mucho" ha escrito en su perfil de twitter y las reacciones no se han hecho esperar.

"Alves cambió cinco veces su declaración,me da a mí que de inocente tiene poco", "Tú comentario también puede contarse al contrario, el famoso atrae a las chicas invitándolas con su dinero,y luego se cree el dueño de ellas (Ambas versiones pueden ocurrir)" o " no puedes ser más repugnante, depravado, inmundo y pútrido", son algunos de los comentarios que acompañan su publicación.