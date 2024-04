El bombazo de "El Chiringuito" sobre el futuro de Xavi Hernández en el Barça

El FC Barcelona vivió su semana más gris. En primer lugar, cayó eliminado de la Champions League ante el PSG con un doblete de Mbappé tras una expulsión a Araujo que marcó el devenir del partido. Pero lo peor estaba por llegar... Los de Xavi podrían aferrarse a LaLiga en el caso de haber ganado al Madrid en el Bernabéu, pero un gol en la última jugada del partido de Bellingham rompió todas las ilusiones culés y cerró por completó esos días negros para el barcelonismo.

Fuera de la Champions y a 11 puntos del Madrid en la competición doméstica. Sin duda alguna, una temporada difícil. Eso sí, en las semanas previas a la Champions todo parecía que había cambiado. La dinámica del equipo de Xavi era positiva y muchos jugadores como Rapinha había recuperado ese nivel que en su día perdieron.

Ahora la incógnita está puesta en el futuro de Xavi. El catalán tiene un año más de contrato, pero él reconoció en el pasado mes de enero que no seguiría en el banquillo puesto que pensaba que no era lo mejor para el club. Sin embargo, con el paso de las jornadas empezaron a llegar buenos resultados y Xavi se mostraba más abierto a la opción de seguir, aunque nunca lo llegó a confirmar al 100%. El propio Laporta siempre insistió en que Xavi se quedase, pero los malos resultados parecían descartar esta vía.

El periodista de "El Chiringuito de Jugones", José Álvarez, afirmó rotundamente que Xavi está más cerca de quedarse que de marcharse. Todo se decidirá en una reunión con Laporta y Deco en estos días, donde valorarán todos los escenarios posibles. Muchos aficionados piden la continuidad de Xavi, no por los resultados, sino por dar continuidad a un proyecto de canteranos y gente joven. Además, en el mercado no hay grandes entrenadores disponibles. Guardiola y Luis Enrique son inviables y eso propicia que Xavi gane más enteros para continuar. Si el técnico catalán no siguiese, todo apunta a que será Rafa Márquez. El entrenador del filial está sumando unos buenos resultados en La Masía y puede ser el elegido por Laporta.

El Ajax se interesó por Xavi hace unas semanas. El futuro del actual entrenador del Barça puede estar en los Países Bajos. El estilo de juego del Ajax casa mucho con el de Xavi y esa filosofía de apostar por los jóvenes es la ideal para ambos.