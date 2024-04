Las amargas quejas de Xavi y Ter Stegen por la actuación arbitral en el Clásico: “Una vergüenza, lo ha visto todo el mundo”

“Tengo sensación de contradicción. Con el partido que hemos hecho lo normal es ganar, estoy orgulloso del equipo, pero por situaciones puntuales nuestras y otras que no podemos controlar de arbitraje...”, dijo Xavi, el entrenador del Barcelona, después de que su equipo perdiera el Clásico (3-2) y dijera adiós de manera virtual a defender el título de Liga: está a once puntos del Real Madrid con 18 por disputarse. Un partido en el que se puso dos veces por delante y no supo manejar el resultado.

Antes había hablado Ter Stegen, y se quejó especialmente del posible gol de Lamine Yamal que no subió al marcador al no quedar claro si el balón había superado la línea de gol por completo. “Me faltan palabras para las cosas de la tecnología de la línea. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol, porque otras ligas lo tienen. El mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que realmente es importante. Me parece una vergüenza. Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos”, aseguró el guardameta, especialmente molesto porque no exista la tecnología de gol en LaLiga.

Y respondió Xavi: “Totalmente de acuerdo, qué quieres que te diga, hay que callarse. Sí, es una vergüenza, sí”, afirmó el preparador. “Sí a todo”, dijo también cuando le enumeraron alguna de las acciones polémicas, como el penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez.

“Ayer me preguntasteis por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara, pero ninguna de las dos cosas. Es una lástima”, opinó el entrenador del Barcelona, con un tono de resignación. “Nos queda el objetivo de seguir luchando, de conseguir la segunda plaza. Creo que hemos merecido ganar. No puedo engañar a los aficionados, creo que hemos merecido ganar y no lo hemos hecho por circunstancias adversas”, prosiguió. E insistió: "posible gol de Lamine Yamal que no subió al marcador al no quedar claro si el balón había superado la línea de gol por completo. No puedo engañar a la afición".

Por otro lado, Xavi dio la enhorabuena al eterno rival por la Liga, aunque todavía no es matemático: "Felicitar al Madrid, ha hecho una Liga extraordinaria, porque casi la han sentenciado. Nosotros no vamos a bajar la guardia, aunque está muy difícil".