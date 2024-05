Bombazo en 'El Chiringuito': "Xavi está fuera al 99%"

El Barcelona venció al Almería en un partido donde el foco mediático apuntaba al banquillo. Durante la mañana del jueves todos los rumores se dispararon hacia una posible no continuidad de Xavi. El motivo no sería otro que las palabras del técnico en rueda de prensa. "El objetivo para la próxima temporada es cambiar, incorporar gente y luchar por títulos. Lo que se no ha hecho bien, hay que cambiarlo", insistió el técnico.

"Tenemos que ver la película del fairplay financiero. No es el momento de comentar esto. Soy abierto y me explayo mucho, pero ahora no debo hacerlo. Creo que el culé debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico. La situación económica no tiene nada que ver con la que había hace 25 años, cuando un entrenador llegaba y decía: ‘quiero a este, este y este’. El barcelonista lo tiene que entender y nos vamos a ajustar a eso. Eso no quiere decir que no intentamos competir, pero esa es la realidad", aseguró el entrenador en la rueda de prensa.

Jota Jordi aseguró en El Chiringuito que Xavi puede ser cesado en cualquier momento porque Laporta está muy enfadado con él tras estas palabras. "Xavi está fuera al 99%.

“A mí no me han dicho nada. La relación no cambia. Dije lo que creo que es real: que vamos a luchar por todo, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos, y muy bien, además, el club el primero, para revertir esta situación”, contestó Xavi en conferencia de prensa tras el encuentro con el Almería.

"Xavi es un barcelonista incontestable. Ha sido una situación compleja, pero tenemos un técnico que siempre piensa en lo mejor para el club, por lo que es una gran noticia", insistió Laporta para justificar su decisión. Además, el presidente culé desmintió por completo que hubiese división en la junta directiva por esta decisión. "Toda la junta directiva apoya a Xavi", manifestó Laporta hace solo unos meses. Sport también manifestó que Xavi no seguirá en el banquillo culé después de sus palabras.