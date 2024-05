El brutal calentón de un tertuliano de "El Chiringuito": "Es impresentable el discurso del Barça"

El FC Barcelona afronta estos últimos partidos de Liga con tensión. La entidad culé cierra una temporada pésima, donde no lograron ningún título y las sensaciones no fueron nada buenas. Más allá de eso, el cuadro blaugrana quiere salvar la imagen y poder terminar la campaña lo mejor posible. Una de las dudas que se preguntan los aficionados es sobre Xavi. El catalán dijo en el pasado mes de enero que no seguiría. Sin embargo, con el paso de los días, este argumento cambió.

"Xavi es un barcelonista incontestable. Ha sido una situación compleja, pero tenemos un técnico que siempre piensa en lo mejor para el club, por lo que es una gran noticia", insistió Laporta para justificar su decisión. Además, el presidente culé desmintió por completo que hubiese división en la junta directiva por esta decisión. "Toda la junta directiva apoya a Xavi", manifestó Laporta hace unas semanas cuando se ratificó el futuro del entrenador.

"Se ha estado diciendo desde agosto que el Barça tenía mejor plantilla que el Madrid. Aquí se han reído de muchos jugadores del Madrid. Es impresentable el discurso del Barça. Eso lo alimentó Xavi con su presidente. Aquí se decía que ibais a ir a Wembley. Que si Yamal, que si Cubarsí... Es alucinante", alegó Alfredo Duro.

En el plató de "El Chiringuito" se agitó la polémica cuando se habló también sobre si el trabajo de Xavi fue positivo o si se perjudicó al Barça. Pese a las diferentes opiniones, la realidad fue que la mayoría coincidieron que dio confianza a los jóvenes, pero que los resultados no terminaron de llegar.