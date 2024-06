La brutal respuesta de Nico Williams tras un comentario racista: "La camiseta de España únicamente deberían vestirla españoles"

Nico Williams es noticia después de decir basta a los insultos racistas. @AlbertoCaliu compartió la foto del diario Marca, que mostraba al hermano de Iñaki y a Lamine Yamal con la camiseta de la Selección Española y escribía: "La camiseta de la Selección de España debería ser únicamente vestida por españoles". Un tuit que se disparó desde el principio mezclando respuestas de gente que le daba la razón y la gran mayoría de aficionados que arremetían contra este usuario.

No es la primera vez que Nico sufre este tipo de comentarios. Hace unos meses el periodista Vito Quiles subía una foto de Nico y Yamal y comentaba. "Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto". Fonsi Loaza explicó los orígenes de Williams. "La madre y el padre de Nico Williams cruzaron el desierto del Sáhara, saltaron la valla de Melilla, la Guardia Civil los detuvo y temieron ser deportados. Hoy, Nico Williams ha sido elegido MVP en la Euro. Mal día para el ultraderechista Vito Quiles", apuntaba el mensaje compartido en X.

Aymeric Laporte y Robin Le Normand, ambos franceses, también sufrieron insultos y faltas de respeto similares.

Willy Bárcenas, el cantante del grupo Taburete e hijo del que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, mostró en sus redes sociales su descontento con la presencia de los dos mencionados. Pero, desde luego, lo hizo con muy poca educación. "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", escribió.