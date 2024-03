Cádiz - Atlético de Madrid (2-0) Un equipo deshecho

«Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario», cantan Los Secretos en Ojos de Gata. Como si hubiera Enrique Urquijo hubiera intuido lo que le sucede al Atlético de Madrid cuando sale de su estadio. El equipo de Simeone se deshace cuando juega fuera del Metropolitano. Es un equipo vacío, sin alma, que parece aspirar solo a que pasen las jornadas cuanto antes para que acabe la temporada sin demasiadas aspiraciones.

Ni siquiera le sirve de excusa la cercanía de la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Inter. No reservó a nadie importante Simeone –sólo faltaba Griezmann, lesionado– y aún así, fue incapaz de sacar nada de provecho de su visita al estadio de un equipo que llevaba seis meses y ocho días sin ganar, desde el 1 de septiembre.

Habían pasado 23 jornadas y dos entrenadores por el banquillo cadista hasta que el Atlético se cruzó en su camino en Carranza. Y Juanmi acertó con los goles que le faltaban a su equipo.

Al Atlético le falta contundencia en ataque, pero el problema nace antes. Nadie era capaz de alimentar con los balones necesarios a Morata y a Memphis. El neerlandés, además, acabó desquiciado, con una amarilla y sustituido en el descanso por Correa.

Con el argentino en el campo, y con los tres cambios que hizo Simeone en el descanso, el Atlético pareció entrar más despierto en el campo. Pero no le sirvió para marcar y tampoco corrigió la fragilidad defensiva del equipo rojiblanco. El Cádiz, además de haber pasado seis meses sin ganar, es el equipo que menos goles marca y el que menos remata en Primera División. Pero eso no le impidió marcar dos al Atlético. En el primero, Juanmi remató un centro de Sobrino desde la izquierda entre Paulista y Hermoso sin que le molestara ninguno de los dos. Tampoco estuvo acertado el brasileño en el segundo. Midió mal un salto y dejó a Juanmi solo en el mano a mano con Oblak para confirmar el desastre del Atlético.

No es un equipo fiable el de Simeone. No se siente más protegido por poner cinco defensas en el campo. Al contrario. Es un empeño de Simeone jugar con tres centrales aunque no le sobran los especialistas. El mejor de ellos, el más atento y el que mejor se coloca para suplir su falta de velocidad, es Witsel, que ha jugado toda la vida de mediocentro.

El Cádiz, que no se imaginaba muchas oportunidades para salir del descenso, de repente vio la luz. Iluminado por el fútbol de Robert Navarro y por el acierto ante la portería de Juanmi.

El Atlético tampoco mejoró con la entrada de Vermeeren y el debut del canterano El Jebari. Se conforma con ser cuarto, con ir sacando puntos en su estadio aunque se vaya dejando puntos en los estadios de los equipos más débiles de la competición. Sólo sacó un empate de Almería y ahora se vuelve con una derrota de Cádiz que puede hacer peligrar su clasificación para la próxima Liga de Campeones.