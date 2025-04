El camino al Mundial de Jennifer Miranda de la mano de Jake Paul

Jennifer Miranda tenía pensado pelear por el Mundial y luego retirarse. A los 38 años se había marcado el cinturón de campeona del mundo como objetivo antes del final y esa oportunidad le llegará el 11 de julio, el mismo día en que se cumplen 15 años del único Mundial que ha ganado la selección española de fútbol, en el Madison Square Garden y con los cuatro mundiales del peso superpluma en juego. Su rival será la actual campeona, Alycia Baumgardner, en una velada muy especial en la que todos los combates serán femeninos. Y de fondo, como pelea estelar, la revancha entre Amanda Serrano y Katie Taylor.

Pero ese no será el final de su carrera, pase lo que pase. Su idea, después de proclamarse campeona del mundo interina del peso pluma por la Asociación Mundial de Boxeo, era pelear contra Amanda Serrano. Pero las cosas cambian. Jennifer ha subido de peso, al superpluma, y ahora es compañera de Serrano después de su fichaje por MVP, la promotora de Jake Paul. «Como atleta y defensora de la mujer en el deporte, es inspirador unirme a un equipo que realmente está remodelando el futuro del boxeo. Con el apoyo de MVP, estoy lista para subir al escenario mundial y demostrar que lo mejor está aún por llegar», dice Jennifer. «Firmar con MVP marca un nuevo y emocionante capítulo en mi carrera antes de enfrentarme a Alycia Baumgardner por la oportunidad de convertirme en la próxima campeona indiscutible del peso superpluma el viernes 11 de julio», añade.

Jennifer, que se entrena en The Boxer Club, del que es embajadora, pasará seis semanas entrenando en Las Vegas para prepararse para el combate, que se podrá ver a través de Netflix. Miranda ya tiene relación desde hace tiempo con esta plataforma, ya que participó como actriz en «La casa de papel». Pero no es ese el motivo de que su intento de alcanzar el título mundial pueda verse por Netflix, que ya fue la plataforma que emitió el combate, y un documental sobre la preparación previa, entre Jake Paul y Mike Tyson.

«Cuando empecé en esto, nadie hablaba de sueños tan grandes pero yo nunca entendí la vida de otra manera que no fuera superando mis límites. Peleando en el ring, y también fuera. Y aquí estoy. Aquí estamos», decía Jennifer en su cuenta de Instagram. «Este combate es por tod@s l@s que alguna vez soñaron en silencio.

Por las mujeres que vienen detrás. Por mi gente. Por mi país y por esa niña que un día se puso unos guantes por primera vez sin saber que un día llegaría aquí pero que siempre se vio capaz de todo. Porque con humildad y buen corazón, sin pisar a nadie pero con un objetivo claro que se lucha cada día y que nunca se abandona, los sueños se hacen realidad. Este es el mensaje que os quiero dejar», añadía.

Miranda será la segunda boxeadora española que pelee en el Garden -antes lo hizo Tania Álvarez-, pero no se olvida de la gente que la ha acompañado hasta llegar ahí. «Nada de esto sería posible sin mis patrocinadores y sin el equipo que me acompaña: The Boxer Club, que ha sido mi casa, mi escudo y mi motor; Javier Pardo, mi entrenador, el hombre que me ha guiado de la mano y que ha creído en mí en los momentos más duros; y Sergio Pérez, mi manager, por apostar fuerte, por abrir puertas, por caminar este camino a mi lado», dice.