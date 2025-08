"Caravaggio", el caballo que es como un Fórmula Uno

"Caravaggio de Lison Z" es un caballo que pasó de estar deshauciado a ganar tres medallas en el Campeonato de Europa de veteranos gracias a Diego Usón, su veterinario y jinete.

Diego Usón, veterinario de profesión y jinete por vocación, devolvió la salud a un animal con un pronóstico complicado y construyó a su lado una trayectoria deportiva ejemplar. La categoría de veteranos está planteada para jinetes de más de 45 años que no compiten como profesionales. "Caravaggio" llegó a manos de Diego Usón a través de Ainhoa Manero, su anterior propietaria, y del jinete Kevin González de Zárate, que en aquel momento ayudaba a la amazona zaragozana. El caballo sufrió una lesión en Valencia, en plena competición, tras un incidente que acabó una caída de Ainhoa. "Al principio se le veía un caballo con mucha personalidad, al que le gusta mucho tomar sus decisiones con determinación y algo tozudo", recuerda Diego. Pero también supo ver algo más en él, además de confiar en sus dotes de recuperador de casos desahuciados, como ya había hecho con caballos tan emblemáticos como ''Lord du Mont Milon''.

"Caravaggio" arrastraba secuelas físicas y emocionales tras el accidente. El caballo sufrió varias fracturas en una mano y heridas por todo el cuerpo. Pasó meses en un box, convaleciente. "Su propietaria ya había recibido el diagnóstico: no volvería a competir", cuenta Diego Usón a LA RAZÓN. Cuando le ofrecieron a "Caravaggio" como "última oportunidad", Diego decidió intentarlo. No fue sencillo: "Estaba dolorido y fue incapaz de trabajar. Después de múltiples tratamientos, altibajos, paciencia e insistencia, ''Caravaggio'' empezó a reaccionar bien, a recuperar su actitud, alegría, movimientos y energía, lo cual parecía prometedor".

Tras un año de recuperación intensiva, comenzó el entrenamiento. Fue su hija Natalia, también veterinaria, quien lo empezó a montar. Los progresos no tardaron en llegar: "Cuando Natalia le dio los primeros saltos y él no se resentía, fue cuando realmente pensé que a lo mejor podría volver a la competición", declara Diego. "Caravaggio volvió a las pistas". Tras sus primeros concursos con Natalia, se hizo evidente que el caballo estaba preparado para más. "Reaccionaba muy bien, saltando con fuerza, contento y con actitud competitiva y sin recaídas", cuenta Diego. En ese momento supo que podría ser su compañero en su etapa como jinete veterano. Desde entonces, ambos han cosechado dos oros y una plata en Campeonatos de Europa. Para Diego, la victoria más emotiva fue la primera, en Francia, en 2023. "Fue algo muy especial. Es un caballo muy sensible, con mucha clase y con personalidad. Es rápido, muy listo y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. A él le gusta que lo lleves a su manera. Si consigues adaptarte, te da el 500 por ciento", asegura.

La clave, según Diego, está en la confianza que ambos comparten: "Si quieres imponer tu forma de montarlo y a él no le agrada, es muy difícil obtener resultados. Pero si consigues que confíe en ti y tú en éles un ganador nato".

El vínculo entre ambos se ha construido sobre todo en el ámbito competitivo: "Yo prácticamente sólo lo monto en los concursos porque no tengo tiempo debido a mi trabajo. Le conozco y sé lo que le puedo pedir, cuándo y cómo. Y él me conoce y sabe que no le voy a poner en situaciones de peligro. Hay tanta confianza que algo difícil lo hace parecer fácil. Montar a ''Caravaggio'' es como pilotar un Fórmula Uno".

Diego valora lo que le ha aportado el caballo: "No sé si me ha enseñado algo, pero me ha demostrado muchas cosas". Especialmente, la importancia de generar un binomio: "Ningún caballo, si no crees en él, va a creer en ti. Para eso tienes que darles tiempo, paciencia, buen trato y recompensas". Esa filosofía se extiende a su forma de ver la equitación: "Los caballos son como las personas: no todos estamos hechos para lo mismo. A cada caballo deberíamos encontrarle su punto fuerte y trabajar desde ahí". A Diego Usón le acaba de conceder la Real Federación Hípica Española su medalla de oro por sus tres medallas consecutivas en Campeonatos de Europa.