El gran salto de la Copa Comunidad de Madrid en su tercera edición

La Copa Comunidad de Madrid galopa con fuerza hacia su tercera edición. Además de ser el concurso de Salto de Obstáculos con mayor dotación del calendario nacional, se ha convertido en el reflejo de una apuesta firme, decidida y visible de LA RAZÓN por la hípica española. El periódico fue sede de la presentación oficial del evento, que se celebrará del 20 al 22 de junio en la pista verde del Club de Campo Villa de Madrid.

El acto contó con la intervención de Cristina Fernández-Longoria en representación de la Federación Hípica de Madrid y como coordinadora del concurso; del jinete Pedro Mateos Rodríguez, ganador de la II Copa Comunidad de Madrid; de Juan Fernández de Mesa, director de eventos ecuestres del Club de Campo Villa de Madrid y de Alberto Tomé, director general de deportes de la Comunidad de Madrid.

El Consejero Delegado de LA RAZÓN, Andres Navarro, dio la bienvenida a los asistentes: «LA RAZÓN es la casa de la hípica. Yo tengo que reconocer que no sabía nada o casi nada de hípica antes, pero ahora tengo claro que esta apuesta ha sido un éxito y este es el tercer año del éxito. A quien tengo que agradecer es a Cristina por hacer este proyecto que ha sido gracias a ella». Cristina Fernández-Longoria dio respuesta: «Sólo quería decir que desde la Federación Madrileña se trabaja sin descanso y con muchísima ilusión para hacer de este concurso un referente en el calendario ecuestre nacional. Y por ello también quería dar las gracias a este periódico y en especial a Mauricio Casals».

El acto también contó con la presencia del ganador de la II Copa Comunidad de Madrid, Pedro Mateos: «Se trata de un concurso único por muchas razones, empezando por el patrocinador. No es fácil ver un concurso de este nivel en cuanto a jinetes y caballos. Además este año es único también por la instalación, por el Club Villa de Madrid. Para mi era un sueño correr en esa pista».

Todos los ponentes coincidieron en señalar el salto cualitativo que ha dado la Copa Comunidad de Madrid, tanto en su dotación como en la elección de su nueva sede. La pista verde del Club de Campo Villa de Madrid es un escenario icónico y habitual en el circuito internacional. Su elección consolida el estatus de la Copa como una de las grandes citas del calendario español. El concurso alcanza esta edición la categoría de CSN5* Especial, la más alta de los concursos nacionales, con alturas de hasta 1,50 metros y 80.000 euros en premios. Una cifra histórica para un evento de estas características, que lo posiciona como referente absoluto a nivel estatal.

Alberto Tomé, Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, empezó por alabar al periódico: «Este periódico es el medio que más apuesta por la hípica por lo cual estamos encantados de que sea este ‘‘partner’’ y desde el primer momento haya apostado por la Copa Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es que la hípica siga creciendo y que siga siendo un deporte del que sentirnos orgullosos. Así lo demuestran las cerca de 13.000 licencias que hay en Madrid». Tomé considera que «se dan todos los ingredientes para que esto sea un gran evento y vamos a seguir apostando para que la Copa sea un referente para la Comunidad de Madrid».

LA RAZÓN se ha convertido en un motor que impulsa el crecimiento de este deporte. Desde 2023, el diario es el principal altavoz del mundo ecuestre en España. Con una sección diaria de hípica tanto en papel como en digital. Cristina Fernández-Longoria resaltó el papel del rotativo: «Gracias a LA RAZÓN, la hípica tiene hoy visibilidad diaria ante miles de lectores. Como federación y como madre de una joven amazona, sólo puedo estar profundamente agradecida».

A la visibilidad informativa se suma la apuesta estratégica en forma de patrocinio, ya que el rotativo es el principal valedor de una competición que nació con vocación de continuidad y que, en su tercera edición, ya se ha convertido en un clásico del calendario. La Federación Hípica de Madrid, Comité Organizador del evento, también ha sido fundamental en la consolidación del concurso, así como el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, que ha apostado por la excelencia deportiva también en deportes históricos como es la hípica.

El presidente de la Federación Hípica de Madrid, Antonio Herreros, también valoró el concurso: «Esta idea nace de Cristina Fernández-Longoria que no solamente dice si no que hace y esto es muy difícil y no solamente en el deporte. Los demás hacemos lo que podemos y con la respuesta de LA RAZÓN hemos encontrado un apoyo fundamental. Entre todos hemos logrado un gran concurso y hemos implicado a mucha gente para que esto salga. Ahora se trata de seguir esforzándonos para primero mantener el nivel y luego seguir creciendo».

La III Copa Comunidad de Madrid se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio con dos momentos especialmente destacados: el Gran Premio LA RAZÓN del sábado y la gran final de la Copa Comunidad de Madrid del domingo, para la que los jinetes tendrán que clasificarse previamente el viernes. Solamente los mejores binomios competirán en la jornada final.

En la pasada edición, Eduardo Álvarez Aznar se llevó el Gran Premio LA RAZÓN y Pedro Mateos Rodríguez se alzó con la II Copa Comunidad montando a «Quizás CC», uno de los caballos más regulares de la temporada, que además es CDE (caballo de deporte español). En la primera edición fue Mariano Martínez Bastida, actualmente en el «top 50» del ranking mundial, el ganador de la Copa Comunidad de Madrid y el canario Ismael García Roque, olímpico en los pasados Juegos de París, se impuso en el I Gran Premio LA RAZÓN.

Madrid volverá a convertirse del 20 al 22 de junio en la capital ecuestre nacional.