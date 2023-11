La carta del Valencia a sus aficionados de cara al Bernabéu con una seria advertencia: "¡Habrá cámaras...!".

El Valencia quiere evitar cualquier tipo de polémica. De tal modo, desde el club han pedido a los 579 aficionados que visitarán el Santiago Bernabéu que animen a su equipo "por encima de cualquier provocación". "Habrá muchas cámaras y muchos ojos pendientes de nosotros", advierte el texto en referencia a lo que pasó el 21 de mayo, donde Vinicius denunció insultos racistas de unos aficionados y que provocó el cierre de la grada de animación durante tres partidos.

"Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante", advierten en el primer párrafo.

"Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican. Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos "contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos" y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros", matizan.

"El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y para erradicarlo requiere de la implicación de todos. También de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas, a los que el Valencia CF les aplicó en cuestión de horas la sanción más severa contemplada: la expulsión del estadio de por vida. El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan. El Valencia acompaña la carta de su decálogo contra el racismo y cualquier otra forma de discriminación, una iniciativa que puso en marcha dentro de un proyecto global llamado 'VCF World' que puso en marcha el pasado 13 de septiembre para manifestarse en contra del racismo y otras discriminaciones", explica el conjunto ché.