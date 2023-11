El ataque del Valencia a Jiménez Losantos: "Ponte gafas y audífonos...", por hablar del racismo que sufrió Vinicius

Lo que sufrió Vinicius en Valencia la temporada pasada sigue dando que hablar y más ahora que el Valencia visita al Real Madrid el próximo sabado, en LaLiga. El equipo blanco quiere ganar tras su partido de Champions y recuperarse del empate contra el Rayo Vallecano. Pero el fútbol es lo de menos en estos partidos y más tras el racismo que se vio en Mestalla. Eso fue lo que recordó el periodista Federico Jiménez Losantos. "Ha habido clubes donde han echado a los ultras, el Valencia no", ha dicho en la radio. Y ha seguido: ""El Valencia tiene hasta un ‘pasquín’ (Súper Deporte), donde insultan a Vinícius continuamente, aparte de todo el estadio llamándole ‘mono’. Que eso pasó allí y lo vimos todos".

Fue en Mestalla donde Vinicius no aguantó más y señaló a un aficionado en la grada, detrás de la portería valencianista, que le insultó y le hizo gestos racistas. Vinicius decidió que no iba a aguantar ese despreció y se lo mostró a todo el mundo. Fue una de las acciones de LaLiga y se supone que sirvió para dar un toque de atención a todos los aficionados de todos los campos, aunque eso no está tan claro.

También el periódico Súper deporte, que varias veces ha atacado a Vinicius llamándole Pinocho ha respondido al periodista: "Jiménez Losantos, uno de los periodistas más sensacionalistas de España, ha tenido su minuto de gloria este miércoles con el 'Caso Vinícius-Valencia CF'. El profesional de la información ha cargado contra esta cabecera, Superdeporte, y también contra Mestalla tildándolo de racista por lo acontecido en el último partido del Real Madrid ante el Valencia CF en Mestalla", ha escrito. "El locutor de radio ha tachado, sin ningún tipo de vergüenza ni decencia profesional, a la afición del Valencia CF asegurando que todo el estadio es racista porque gritó "mono" al futbolista, algo que evidentemente no sucedió como viene defendiendo este medio durante meses. Jiménez Losantos, sin embargo, ha arremetido contra este periódico por denunciar la actitud de Vinícius, que suele estar metido en líos todos los partidos", ha escrito el periódico valencianista.

En el Valencia no han gustado nada las palabras de Losantos y, sin citarle, le han respondido en las redes sociales: "Mensaje a los ultras radiofónicos, esos que tampoco serían admitidos en nuestro estadio por mentir y promover la discriminación: Ponte gafas y un audífono y respeta a una institución y afición centenarias", han escrito.