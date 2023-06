"El Chiringuito" desvela un bombazo sobre el futuro de Carrasco en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid está en un momento clave de su historia por un posible cambio de escudo y volver así al anterior. No obstante, los dirigentes también están analizando al detalle la hoja de ruta de las renovaciones. Uno de los casos más llamativos es que Carrasco le ha comunicado al Atleti que no seguirá en el club, según apunta "El Chiringuito". El propio futbolista informó a la entidad que no quiere prolongar su estancia en Madrid. Sin duda, esto es algo inesperado puesto que desde el club sí querían que siguiese. Uno de los posibles motivos puede radicar en un interés del Barça, tal y como ya pasase en enero.

Cuando el Barcelona traspasó a Memphis Depay al Atlético de Madrid el club culé adquirió una opción de compra por Carrasco de 19 millones de euros. El conjunto azulgrana no quiere pagar dicho precio, sí cuenta con el belga de cara al siguiente curso, motivo por el que está dispuesto a sacrificar a Ferran Torres para hacerse con sus servicios.

La Cadena SER aseguró que el Barcelona estuvo dispuesto a cambiarle al Atlético de Madrid a Ferran Torres por Yannick Carrasco. Yannick Carrasco se ha negado a renovar con el Atlético de Madrid un contrato que expira en 2024 y eso que Simeone insistió en que se quedase.

Carrasco fue tendencia hace unos días debido a que no se cortó a la hora de analizar la situación de Courtois con Bélgica. "Estamos decepcionados por su reacción", afirmó el aún jugador del Atlético. Tras estas palabras recibió muchas críticas.