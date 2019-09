La pizarra: Griezmann es un desastre y Joao no aparece

► Granada - Barcelona

Se busca delantero francés perdido en el Barça

Suenan las alarmas en el Barcelona tras la debacle de Granada, pero su fichaje estrella de esta temporada no despierta. Griezmann está perdido desde que llegó al Barça y en Granada no se le vio ni en la pésima primera parte ni en la segunda cuando entraron en el segundo acto Ansu Fati y Messi, en la dirección de juego. Todo parecía cambiar en ese momento. «Press» alto, más iniciativa, mucha movilidad, pero todo se va diluyendo. El Barça en la telaraña del Granada. No es la noche. Ansu Fati siembra el pánico en la izquierda, lo intenta y desborda una y otra vez. Excesiva responsabilidad para el chaval. Esos galones debería soportarlos Griezmann, pero el ex del Atlético no está para nada ahora mismo.