Alberto Contador completa su mayor reto sobre la bicicleta, Madrid-Milán en seis días

Deportes

Cuando Lorenzo Fortunato, corredor del Eolo Kometa, ganó en el Zoncolan Alberto Contador “enloqueció” en las redes y, además de celebrarlo, prometió que iría de Madrid a Milán en bicicleta. Y esta semana ha llegado la hora de cumplir la promesa.

El reto comenzó el lunes para Alberto, con la compañía de su inseparable Jesús Hernández, que también ejerce de director del equipo de Contador, y de varios amigos más, que se denominan a sí mismos la “supergrupeta”.

Han sido 1.600 kilómetros los que han recorrido con más de 15.000 metros de desnivel en una ruta diseñada por Jesús Hernández. “Día duro en el reto Madrid-Milán marcado por la lluvia, pero pese al agua que nos ha ido acompañado en una gran parte de la etapa, he podido disfrutar de paisajes y sitios por donde he pasado muchas veces en competición y nunca me había fijado”, decía el pasado jueves.