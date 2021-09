Valverde lo hace todo en Sicilia: Gana, se pone líder y se cae

Deportes

“Prefiero no ganar y no caerme”, reconocía Alejandro Valverde después de imponerse en la tercera etapa de la Vuelta a Sicilia. El murciano miró hacia atrás y se fue al suelo, pero sin consecuencias. Todo quedó en un susto. El murciano ha regresado a la competición después de la caída que sufrió en la Vuelta a España y que obligó a que le operaran de la clavícula.

Valverde se viste de líder, además, tras imponerse en uno de esos finales en alto que tan bien se le han dado siempre. El ataque estaba previsto y Alejandro agradece el trabajo de su equipo. Especialmente destacado fue el de Marc Soler, que lo llevó hasta el final.

“Quiero dar las gracias al equipo, porque por ellos he conseguido el triunfo. Un éxito que me da mucha tranquilidad, por saber que estoy bien. Estas semanas he podido entrenar bien, me he recuperado rápido y aquí he demostrado que estoy bien. El objetivo, el que tenía aquí en Sicilia y el de los próximos días, es intentar coger la forma para estar delante el sábado que viene en Il Lombardia. Sé que será complicado, pero de momento, ya nos llevamos una victoria más”, dice. La 130 en su carrera y la tercera de esta temporada.

“Estoy muy contento de conseguir esta victoria. Hemos salido con la idea de intentar conseguir el triunfo, y así ha sido… aunque haya sido con ese final inesperado. Mala fortuna con ese bote que ha dado la bici al pasar por los cables, pero creo que sin consecuencias. Vamos a ver qué tal dormimos y a ver cómo afrontamos la etapa de mañana”, asegura.

Valverde renunció a correr el campeonato del mundo el fin de semana pasado, pero está dispuesto a finalizar la temporada en forma.