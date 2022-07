Tour 2022: Roglic, contra el paso del tiempo

No cabe duda de que es uno de los favoritos a la victoria final en París. De hecho, es el principal candidato –con permiso de Filippo Ganna– a vestirse de amarillo esta tarde en la contrarreloj de 13,2 kilómetros que recorrerá los alrededores de Copenhague. Pero a Primoz Roglic el tiempo empieza a jugarle en contra.

Y no es tanto por su propia edad como por las especiales circunstancias del panorama ciclista actual. El esloveno, tres veces vencedor de La Vuelta de manera consecutiva, tiene ahora 32 años. Una edad que, para un deporte de fondo y resistencia como es el ciclismo, se considera perfecta. El problema es que ya hay una nueva generación de corredores que ni siquiera llega a los 25 y le empieza a meter los codos.

Los favoritos del Tour 2022 FOTO: M. Roselló

La precocidad de Pogacar, Daniel Martínez, Tom Pidcock y otros jóvenes talentos hace pensar que a Roglic se le puede estar acabando el tiempo de ganar el Tour, ya que todos estos corredores tienen entre siete y nueve años menos que él y, por tanto, aún les queda margen de progresión. Así que cada año va a ser un poco más difícil para él.

No obstante, «Rogla» tiene un as en la manga. Y es que su trayectoria no es la típica del ciclista que empezó casi desde niño, explotó muy joven –véase el caso de Nairo Quintana, que también es del 90 y ya lleva desde 2017 lejos de poder pelear la general– y está «cascado» a partir de los 30. Su caso es más bien al contrario. Procedente del esquí alpino, la irrupción de Roglic al máximo nivel llegó en 2017, cuando sorprendió en una escapada a un grupo, en el que también marchaba Alberto Contador, camino de Serre Chévalier. Una cima que, por cierto, se vuelve a subir en esta edición y de nuevo después del Galibier, como aquella vez. Por eso se entiende que todavía debe tener alguna temporada más de plenitud.

Las etapas más decisivas del Tour 2022 FOTO: M. Roselló

Pese a que las tres Vueltas que se ha llevado las ha conseguido de manera incontestable, sobre el ciclista esloveno planea la sombra de aquel Tour 2020 que se celebró en septiembre por la situación sanitaria. Pogacar le acabó arrebatando el maillot amarillo en la última contrarreloj después de llevarlo puesto prácticamente toda la carrera en un desenlace de locura. No son pocos los que piensan que allí se le escapó el único Tour que llevaba su nombre.

Pero, una vez se activa el crono, todo eso queda atrás. De hecho, el capo esloveno sigue con la misma ambición y arropado por un equipazo. Van Aert, Laporte, Van Hooijdonk y Tiesj Benoot en las etapas llanas y los adoquines; y Vingegaard, Sepp Kuss y Steven Kruijswijk, en la montaña, meten verdadero miedo: «Cada corredor tiene unas cualidades muy marcadas y sabe lo que tiene que hacer. La primera semana tendrá ya varias etapas que serán un desafío y debemos sobrevivir. Estamos bien preparados desde el principio», dice Roglic. Y no le falta razón.

Así será el Tour 2022 FOTO: M. Roselló

El enemigo, ¿en casa?

El caso es que Primoz tiene ahora otro problema añadido, porque no sería ninguna tontería pensar que su principal enemigo puede tenerlo dentro. En su propio equipo. Con la tremenda escuadra que presenta Jumbo-Visma, llamada sin duda a dominar la carrera en todos los terrenos que se le presenten, resulta que hay un compañero que le podría hacer sombra. Y bastante alargada. Se trata de Jonas Vingegaard, un danés que va como un tiro en la montaña. De hecho, uno de los principales comentarios entre los aficionados e internautas en el pasado Dauphiné –carrera de preparación al Tour por excelencia– fue que Vingegaard se pasó dos etapas de montaña «esperando» a Roglic, ya que durante muchas fases de las subidas parecía ir muchísimo más fuerte que él.

Hablamos de un ciclista superlativo que tiene un enorme cambio de ritmo si la carretera se pone cuesta arriba. Cuando el año pasado Primoz Roglic se vio obligado a abandonar en la primera etapa alpina, apareció la figura de un Vingegaard, que fue el único capaz de hacer que Pogacar doblara un poco la rodilla en algunos momentos. Finalmente consiguió un segundo puesto en el podio final que para el gran público era todavía inesperado y, visto lo visto en lo que llevamos de campaña, casi parece que ha crecido aún más físicamente.

Sortear la lluvia

Además, saldremos de dudas muy pronto sobre esto. Y es que Jumbo-Visma, como otros muchos equipos, no ha querido arriesgar con las previsiones meteorológicas que se esperan en Copenhague durante las horas de la contrarreloj con la que se abre el Tour 2022. Todo apunta a que el tiempo empeorará a medida que avance el día, y la probabilidad de lluvia aumentará desde las seis de la tarde. Así que desde la escuadra neerlandesa han decidido adelantar la salida de sus mejores ciclistas. Roglic lo hará a las 16:20 horas, primero de su equipo, mientras que Vingegaard será el siguiente a las 16:42h. A diferencia de lo que sucede normalmente en las contarrelojes, esta vez el interés va a estar concentrado al principio, cuando los nombres importantes tomen la salida.

De momento, la etapa inicial favorece al teórico jefe de filas. Primoz es uno de los mejores contrarrelojistas del pelotón y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Que Vingegaard le quedase muy cerca o, incluso, terminase la crono con mejor tiempo empezaría a dar pistas importantes sobre un posible liderazgo a dos bandas en el Jumbo. Y eso ya sería un mal comienzo para un Roglic que sabe que ya no le quedan muchas oportunidades para hacerse con el Tour.