Movistar cambia su maillot en la Vuelta para homenajear a Valverde

La Vuelta 2022 es especial para Alejandro Valverde y para su equipo. Será la última grande para el murciano, la Última Bala, como dicen las redes del Movistar Team, que ha querido completar el homenaje con un rediseño del maillot que lucirá en la carrera española.

“Manteniendo la composición habitual pero transformando su azul oscuro de fondo habitual en blanco, el diseño de La Passione convertirá las rayas horizontales que distinguen la prenda en una colección de los éxitos más importantes del Bala’. La rúbrica del excampeón mundial lucirá en la parte de arriba del diseño trasero”. explica el equipo Movistar en una nota. “Nadie lo merece más que él. Movistar Team dedicará el diseño que lucirá desde este viernes en la 77ª edición de La Vuelta a decir #GraciasBala a Alejandro Valverde, su ciclista más importante durante casi dos décadas”, añade.

Valverde, que fue ganador de la Vuelta en 2009. la primera vez que la carrera comenzaba en los Países Bajos se despide de ella en esta edición, que también comienza en tierras neerlandesas. El murciano ha anunciado su retirada para el final de la temporada y en esta ocasión no hay vuelta atrás. ”Quiero estar en la Vuelta lo mejor posible, pero está claro que va a ser mi último año porque tiene que haber un principio y un final”, asegura.

Por el momento, Valverde no quiere pensar en lo que sucederá después de su retirada. “Soy de los que va día a día., intento no pensar en lo que viene, pero es cierto que conforme va avanzando la temporada. va a ser mi último año, mi última vuelta y lo voy notando en el cuerpo, Es lo que hay”, admite.

“Uno quiere hacerse a la idea y tiene que ir adaptándose a lo que va a ser la vida. Creo que me voy a adaptar perfectamente, creo que no va a haber ningún problema. Va a ser un poco difícil porque son 20 años de profesional y no será fácil, pero creo que lo voy a llevar bien. Estaré más en casa, espero, porque tengo dos años más de contrato con el equipo, pero la cabeza ya me va diciendo de no sufrir tanto, disfrutar de la bici, de la carrera, y creo que lo voy a disfrutar también”, asegura.

Para la Vuelta sus aspiraciones no son ya las de pelear por la general. “Yo creo que eso ya lo descarto. No es que esté mal. Me encuentro bien, pero para estar al nivel de estar delante durante 21 días no estoy capacitado y tenemos un compañero que sí está capacitado para estar entre los tres primeros o para ganar la Vuelta”, dice.