La columna de Jordi Arrese: "Al final el que ha temblado es Djokovic"

No hay duda de que Carlos Alcaraz está hecho de otra pasta y llevamos unos años que lo vamos viendo. Ha ganado a Novak Djokovic, el mejor de la historia y el que se ha adaptado mejor en los últimos años a la hierba. Era el favorito claro antes de la final, y por esto tiene más valor lo que ha conseguido Alcaraz. Si algo tiene en la pista es una enorme valentía haciendo las cosas. En el cuarto set Djokovic se lo ha comido subiendo la intensidad y no se ha arrugado. Con un tercer set tan claro, sabíamos que Novak tenía una marcha más y que la iba a usar. Lo ha puesto al límite y Carlos ha respondido maravillosamente. Se ha ido hacia adelante, porque sabía que si no ponía lo mejor de su juego no tendría opciones. Al final el que ha dudado ha sido Djokovic. Carlos ha ido a por el partido, no ha especulado nada y por eso ha ganado. Con un break a favor, otro jugador, casi todos, habrían pensado que estaba bien así y hubieran empezado a especular. Eso hubiera sido sinónimo de derrota, pero él ha sido valiente.

Jugar solo cuatro torneos en hierba y ganar Queen’s y Wimbledon es increíble. Si alguien puede batir en el futuro los récords de los tres monstruos (Djokovic, Nadal y Federer) es él.