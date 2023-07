La opinión de Pepe Vendrell sobre la final de Wimbledon: "Djokovic mostró mucho respeto por Alcaraz"

Después del partidazo que se vio en la final de Wimbledon, en la que Alcaraz destronó a Djokovic, La Razón preguntó a varios expertos sobre el partido. Uno de ellos es Pepe Vendrell, el entrenador de Roberto Bautista, que explica lo siguiente:

"Se me pone la piel de gallina. Es brutal lo que ha hecho Alcaraz. Este tipo de partidos meten muchos partidos en uno. Ha empezado con bola de break, no ha podido materializarla, y con el break de Djokovic ha ido a contrapié, hasta colapsar. Se le veía en plan: "Tengo mil ideas, no sé por dónde tirar". Y se ha bloqueo. Por mucho que prepares que vas a tener momentos difíciles, luego tienes que verte ahí con 0-5. Ni en sus peores pensamientos estaba arrancar con esas sensaciones, por la confianza con la que venía. Otro hubiera temblado, pero él no y en el segundo set ya se ha visto otro Carlos, todavía no el mejor. Diría que Djokovic le ha respetado ahí porque en el tie break se ha jugado una dejada de primeras, ha fallado dos reveses y con 7-6 ha hecho saque red para perder. Ese respeto es mérito de Carlos, por el día a día, por la trayectoria. Es una inversión de mucho tiempo, ver las cosas que hace asusta a los otros jugadores y también a Djokovic, que se puede decir que ha recibido de su medicina, porque es lo que él infunde a los contrarios. Las lágrimas del final son significativas: a Rafa le ha pasado con Novak; a Federer con Rafa, y ahora a Novak, que en ese momento se ha caído.

"Alcaraz aprende a cada segundo"

En el cuarto set ha sido Carlos el que podía abrir brecha, pero Djokovic se ha agarrado como hace siempre y creo que al principio del quinto ha sido al revés. Tiene Alcaraz algo que los entrenadores no podemos enseñar y me consta que su equipo le anima a ser así, a ser él. En el último juego se ha jugado una dejada después de fallar otra, y cosas así sólo las hacen los que están tocados.

Alcaraz no es que aprenda rápido, es que aprende cada segundo, lo va asimilando todo a una velocidad increíble. En el propio partido ha pegado un salto mental".