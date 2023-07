Alcaraz y lo que pensó en el último juego ante Djokovic relacionado con Federer

El Rey Felipe VI fue uno de los espectadores que siguió desde la pista central del All England Club la hazaña de Carlos Alcaraz. Después, tuvo una charla con él y le preguntó que en qué pensó en el último juego del partido. "Lo que me ha pasado por la cabeza es el 40-15 de Roger Federer", desveló el tenista murciano, siempre sincero. Se refería a la final de 2019 en la que el mito suizo estaba 8-7 arriba y servicio y 40-15, dos pelotas de partido, la segunda jugada con primer saque, pero después de la derecha buena, se fue a la red y Djokovic le pasó.

Hubo similitudes con el último punto de esta final de Wimbledon, en el que también pegó duro el español y se asomó a la zona de ataque, pero la respuesta del serbio esta vez se quedó y había un nuevo campeón que, por cierto, permitió que Roger siga teniendo el récord de victorias totales en la Catedral, con ocho.

"Al final me decía a mí mismo que tenía que subir el nivel, quiero felicitar a Novak por lo increíble que es. He crecido viéndote jugar, ganas torneos desde que nací y es inspirador tu ejemplo", decía Carlos, siempre respetuoso con la historia, y educado, lo que hace que no tenga enemigos en el circuito. Todos hablan de él como un gran chico, aparte de un tenista impresionante que lleva desde hace tiempo ligado a esas leyendas de las que tanto habla. Con 20 años ya ha conquistado dos Grand Slams: el US Open de 2022 y Wimbledon 2023, además en superficies diferentes. Lo más sorprendente ha sido su rápida adaptación al pasto. "Estoy enamorado de la hierba", admitió. Ha conquistado Queen’s y el el Grand Slam londinense del tirón, 12 triunfos seguidos sobre un suelo tan especial. Con sus dos títulos "Grandes" antes de cumplir los 21 iguala a Rafa Nadal y Boris Becker (los mitos, otra vez) y solo tiene por delante a Mats Wilander, con cuatro, y Björn Borg, con tres; pero antes de que llegue a esa edad todavía le quedan dos posibilidades de éxito en este tipo de citas: el US Open de esta temporada y el Open de Australia la próxima.

"Carlos tiene una mezcla de determinados elementos de Roger, Rafa y mío"

"Su juego consiste en una mezcla de determinados elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo con eso. Tiene lo mejor de los tres mundos", destacó Djokovic, confirmando lo que muchos otros ya habían dicho de Carlos. Pero saliendo de la boca del serbio son palabras mayores. "Tiene una gran resiliencia mental y una gran madurez para alguien que tiene 20 años. Es impresionante. Tiene esa mentalidad de toro español y esa competitividad y espíritu de lucha que hemos visto en Rafa durante tantos años. Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es muy completo", prosiguió Novak, que, por cierto, se queda sin poder completar el Grand Slam la misma temporada, que era uno de los objetivos que se había planteado para 2023.

"Con 20 años no esperaba estar en este tipo de situaciones y estoy muy orgulloso de mí mismo", fue una de las primeras reflexiones que tuvo Alcaraz, que tampoco tardó en ser felicitado por Rafa Nadal a través de sus redes sociales: "Enhorabuena. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá donde esté como campeón de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!", escribió el balear.