La confesión de Bellingham tras su primer gol en el nuevo Bernabéu

El regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu después de 90 días terminó de la mejor manera posible para Jude Bellingham, que debutaba en el estadio que va a ser su casa y donde ya es un ídolo. Se estrenaba el inglés y también la nueva reforma, con el césped en perfecto estado, los asientos de un azul más oscuro y el techo retráctil. Cuando el tiempo se acababa, apareció el inglés para hacer el tanto de la victoria, su quinto gol en cuatro partidos, y la grada estalló en un grito que dejó alucinado a Bellingham: “El momento del gol ha sido lo más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo podía creer. Me temblaban las piernas cuando al final del partido coreaban mi nombre. Me ficharon para esto y tengo que seguir así. Palpaba el apoyo cada vez que hacía una jugada. Sentía el apoyo de la afición. No sé qué he hecho para merecerlo pero estoy muy agradecido. Cada vez que me pongo esta camiseta doy el cien por cien y espero seguir así”, aseguraba el futbolista en RMTV.

Su racha anotadora, marcando en sus cuatro primeros partidos, ya es el mejor arranque goleador de un jugador del Real Madrid y después de tres choques a domicilio tenía ganas de sentir lo que es jugar de local en Chamartín. “Debutar en el Bernabéu es un sueño hecho realidad cuando firmé por este gran club y más aún cuando marcas y ganas. Es difícil explicarlo con palabras. Estoy muy contento pero nos queda mucho. Tengo los pies en el suelo y quiero seguir ayudando al equipo", continuaba la nueva estrella del madridismo, para el que también tenía elogios Ancelotti tras el choque.

"Creo que a 15 goles puede llegar sin problemas, estuvo cerca con el Dortmund la temporada pasada. Se mueve muy bien sin balón, es su mejor cualidad, y nunca deja de desmarcarse. Rompe líneas, con un movimiento constante adelante", explicaba el técnico italiano, que no le dijo nada especial en la previa. "Estaba tranquilo, obviamente con ganas de jugar aquí, con mucha ilusión, como es normal".

Adaptación rápida

Ancelotti no está sorprendido con lo rápido que se ha integrado en el grupo y daba las razones de su rendimiento inmediato. "Es un profesional muy serio, no puede ser de otra manera, tiene muchos ejemplos en esta plantilla de profesionalidad, se ha adaptado bien, se ha ido de vacaciones con los otros jóvenes, me parece todo bien", cerraba el entrenador del Real Madrid.