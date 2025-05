La confesión de José Ángel de la Casa sobre el párkinson años antes de morir: "No es solo temblor"

El mundo del fútbol está de luto. Esta mañana se hacía oficial el fallecimiento del periodista José Ángel de la Casa, quien fuese la voz durante décadas del fútbol en Televisión Española y autor de aquel desgarrador grito cuando cantó el gol de Juan Señor en el histórico 12-1 de España a Malta en diciembre de 1983 que clasificó a España para la Eurocopa del año siguiente.

El periodista ha fallecido este lunes en Madrid, a los 74 años, tras no superar una neumonía con la que fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro. Además, de la Casa padecía párkinson desde hace más de dos décadas, pues fue en 2014 cuando anunció que tenía tal enfermedad.

"El párkinson no es solo el temblor"

El periodista deportivo concedió en 2018, con motivo de su participación en un documental acerca del párkinson, una entrevista a LA RAZÓN en la que se abrió al hablar de la enfermedad que padecía, donde llegó a asegurar que la enfermedad "no es solo el temblor".

En la entrevista, realizada por Laura España, el periodista confesó que le detectaron la enfermedad tras presentar síntomas compatibles con ella, que él mismo conocía, pues su padre también padeció párkinson años atrás.

"Yo conocía los síntomas de mi padre; cómo surgió en su momento, cómo se desarrolló..., y hubo un momento determinado en el que se produjeron esos mismos síntomas en mí. Me di cuenta de que, probablemente, tenía párkinson. Dejé pasar un tiempo hasta que decidí hablar con el neurólogo y éste me confirmó que, definitivamente, todo nos llevaba a la enfermedad. Había que ponerse manos a la obra con un tratamiento. Hasta ese momento habíamos probado determinadas cosas para ver cómo reaccionaba, pero nos dimos cuenta que la enfermedad estaba ahí y, tras las pruebas, tuvimos el diagnóstico definitivo", argumentó de la Casa.

Además, el periodista destacó la importancia de una buena comunicación con los médicos, algo que consideró esencial en el avance de la enfermedad. "Cada párkinson es diferente, no es una enfermedad donde todos tomemos lo mismo y en la mismas dosis, no nos afecta igual, cada uno somos un mundo. Lo importante es que el neurólogo, el médico que te atiende, una vez que conoce y se ha diagnosticado la enfermedad, pueda llegar a la mejor forma de medicarlo posible. Eso sólo puede hacerse en colaboración con el paciente", argumentó.

"Los médicos preguntan mucho para poder llegar a ajustar la dosis perfecta, o lo más cerca posible, a cada enfermo. Hablando mucho y dando muchos datos, sobre los movimientos, lo que se siente, los dolores que se tienen..., se puede llegar a encajar la medicación más favorable para el paciente. Para eso hay que abrirse mucho. Al llegar a la consulta lo que más se hace es hablar", remató el periodista.

Finalmente, de la Casa quiso hacer énfasis en que "el párkinson no son sólo los movimientos", sino que eso "es sólo una parte específica". "Hay otras muchas que son más duras y que parece que no existen. Son, por ejemplo, los problemas de equilibrio... Yo tengo muchas caídas, o el dolor, los huesos se van anquilosando y hay momentos en los que ponerse en marcha es bastante difícil", explicó el periodista, mientras confesó que "a mí me asusta en especial el tema del equilibrio, las caídas me preocupan bastante, eso me hace ir más lento y hacer las cosas a un ritmo en el que no exista ese peligro".

