La confesión de Rüdiger sobre su papel en el vestuario del Madrid

Antonio Rüdiger se llevó en la celebración de su gol al Mallorca todos los golpes que él da a sus compañeros cuando marcan. Cada vez que hay una piña tras anotar un tanto, el alemán se encarga de golpear, cariñosamente pero fuerte, al autor del gol, sea quien sea. Ayer, fue él quien marcó y los compañeros le devolvieron el gesto al bromista oficial del vestuario. «Me gusta pasármelo bien con mis compañeros, es bueno tener este gran ambiente en el vestuario, hay buena relación con los más jóvenes y con los más veteranos. Diría que soy un poco clown (payaso)», reconocía a RMTV el autor del tanto que derribó por fin el muro del Mallorca y que garantizaba al Real Madrid el campeonato de invierno, es decir, el líder tras el final de la primera vuelta.

Otra vez recurrieron los blancos al balón parado para sacar los tres puntos, como en el cierre de 2023 ante el Alavés, cuando apareció Lucas Vázquez para cabecear el triunfo. «Lo habíamos entrenado, Carvajal hizo una buena pantalla, Modric me puso un gran balón y yo tuve el ¡timing’ perfecto para cabecear en el momento adecuado», explicaba Rüdiger sobre la jugada que decidió el encuentro. Ancelotti celebraba el acierto de sus jugadores en estas acciones y le daba el mérito a sus ayudantes, que son los que preparan estas acciones. «Creo que en este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles a balón parado y mi cuerpo técnico está trabajando bien en esto, porque yo no me encargo de eso. Tenemos buenos lanzadores y unos rematadores formidables, como ha sido Rüdiger esta vez», comentaba el técnico del Real Madrid, feliz por cómo va el curso. «Mejor creo que no se podía hacer, pero esto es parte del pasado y tenemos que mirar adelante. Tengo en cuenta que hemos tenido problemas en otros meses de enero. Me da confianza que estamos recuperando jugadores importantes, la plantilla empieza a volver, la condición de Vini... Hemos sufrido en el pasado pero tengo confianza en que podemos hacerlo mejor este mes», añadía sobre lo que le viene a los blancos y sus bajones en estas fechas.

Sobre el partido, el italiano reconoció que les había faltado frescura y acierto en el último tercio del campo y que la cosa cambió cuando metió a Joselu y a Brahim. «Los dos han aportado algo distinto cuando el equipo estaba sufriendo. Brahim ha puesto frescura cuando ha entrado», decía Ancelotti antes de bromear con el malagueño por el gol que falló. «Sé que la cabeza no es su mejor cualidad, pero no sé cómo no la ha metido».