El contundente mensaje de un periodista a Modric: "No te retires nunca..."

Luka Modric vivió una noche negra ante Italia. El jugador del Real Madrid experimentó cómo su selección conseguía dar la sorpresa durante una gran parte del partido, pero al final quedaban terceros y están a la espera de poder ser uno de los mejores terceros. El rostro de Modric preocupó a sus fans. En la rueda de prensa, un periodista italiano le pidió que no se retirara.

"Buenas noches, Luka. Soy un periodista italiano. Quería darte las gracias por todo lo que has hecho hoy y en tu carrera. Una vez más has demostrado que eres un jugador de clase mundial. Quería decirte que no re retires nunca porque eres uno de los jugadores más divertidos que he comentado. Gracias", aseguró el comunicador con un tono muy agradable.

Modric se mostró muy contento al escuchar estas palabras y le respondió con mucho cariño. "Gracias por este maravilloso tributo desde lo más profundo del corazón. Yo también quiero seguir jugando para siempre. Pero es probable que llegue el momento de colgar las botas. Seguiré jugando lo máximo posible. Gracias por las palabras", dijo.

La imagen de esta selección no fue buena ni en el partido ante España, ni tampoco ante Albania donde terminaron empatando y solamente sumaron dos puntos. Ahora mismo dependen de lo que sería una auténtica carambola.

"Yo siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Real Madrid. Sería un sueño retirarme en mi casa, en el club de mi vida", afirmó Modric hace unos meses. El croata renovó su contrato y seguirá una temporada más.