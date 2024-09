Las críticas de un ex jugador de la Premier a Guardiola: "Ha arruinado el fútbol"

Está fuera de toda duda que Pep Guardiola es uno de los técnicos más influyentes del fútbol moderno. Y que, posiblemente, sin él no se entendería este juego de la manera en que se hace en la actualidad. Y el palmarés que atesora tras más de una década en los banquillos, con Barcelona, Bayern y Manchester City, también avala sus métodos.

Pero, como todo, también tiene detractores. Cada cierto tiempo aparecen voces que critican el juego de posición de sus equipos. El último de ellos ha sido Tim Howard, portero estadounidense que tuvo una larga y exitosa carrera en la Premier League, tanto en el Manchester United como sobre todo en el Everton.

Howard ha sido muy tajante al decir que Guardiola "ha arruinado el fútbol" por su juego de posición. Y es que el meta criticó, en It's called Soccer, que el entrenador catalán "haya enseñado a todo el mundo que pueden jugar un fútbol de posición, y no pueden. No todo el mundo puede hacerlo, solo tres equipos en el mundo lo hacen realmente bien".

El ex portero ha realizado estas declaraciones mientras hablaba sobre el estilo de juego de Mauricio Pochettino, nuevo seleccionador de Estados Unidos: "Cuando miras sus mejores equipos, eran sólidos en defensa, o al menos lo intentaban. Si empieza a inculcar esa firmeza, Estados Unidos tiene suficientes jugadores en las zonas delanteras donde pueda ser peligrosa", ha afirmado.

También ha recordado cómo era la Selección estadounidense en sus años en la portería: "Si nos remontamos a mi generación, éramos tipos duros y resistentes. Tuvimos un par de jugadores que ganaban partidos. Consiguieron que este equipo creyera que podía competir, ser ofensivo y jugar bien en ataque", recordaba Howard para quien, a su juicio, todo cambió -a peor- con la llegada de Guardiola.