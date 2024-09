Guardiola habla muy claro sobre la huelga de futbolistas: "Este negocio puede existir sin directivos..."

Fue Rodri, el futbolista español del City, quien puso la palabra encima de la mesa: huelga. Por el número de partidos y por las continuas lesiones que sufren los futbolistas. Y ahora esa palabra merodea todas las competiciones europeas. «Entiendo a Rodri y a otros jugadores. Entiendo que hay un momento en el que los jugadores sienten que hay demasiados partidos», asegura Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, que esta semana se estrenó en la Champions. «Los jugadores necesitan ser escuchados y necesitan participar en estas decisiones. Porque todos queremos buen fútbol», insistía el ex mediocentro.

La suma de partidos ha cambiado el ecosistema del fútbol: «Estamos en un momento en el que tanto los entrenadores como los jugadores nos adaptamos a los nuevos tiempos, de entrenar menos, que casi todo es pre y post partido. Como entrenador ya no tenemos una semana limpia para preparar un partido, ahora improvisamos para tener equipos frescos cada semana», reflexionaba Javier Aguirre, que ha dejado el fútbol de equipos para entrenar a México.

Los partidos de selecciones son, para algunos, parte del problema. Para otros son las competiciones de clubes las que están asfixiando a los futbolistas. Sea lo que sea, los protagonistas apuntan al mismo problema: el número de partidos es excesivo.

Carlo Ancelotti lleva tiempo respondiendo en el mismo sentido a preguntas sobre este tema: «La queja de los entrenadores y los jugadores no va a cambiar el calendario esta temporada. Pero es importante la reflexión de organismos como la UEFA, la Liga y la FIFA. Tienen que pensar que los jugadores se están cansando. Lamentablemente el calendario esta temporada no va a cambiar. Los jugadores están pensando en cambiar el futuro del fútbol y creo que es correcto», decía ayer, antes del encuentro del Real Madrid contra el Espanyol.

Si el equipo blanco ganase esta temporada todas las competiciones, sus futbolistas alcanzarían los 70 partidos. Pues al final de curso habrá Mundial de clubes y entre medias, se supone que también Intercontinental. Es como si se jugase dos veces el mismo torneo. Se supone, porque no hay fecha aún marcada: «No están claras las fechas, pero jugamos las competiciones que nos piden jugar. No estamos centrados en este tema porque ha empezado la Champions y tenemos la Liga. Hasta diciembre tenemos tiempo para pensar», continuaba el entrenador italiano. Según él: «El fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es jugar menos partidos para evitar las lesiones. Los jugadores no tienen ningún problema en bajarse el salario si juegan menos».

Para muchos, la lógica es esa: menos partidos=menos salario. Pero no tendría por qué ser así. «Una cosa no tiene que ver con la otra. Creo que hay suficientes ingresos para pagar los sueldos», explicaba Courtois esta semana «En la NBA juegan también muchos partidos, pero tienen muchos meses de descanso. Yo descansé bien al no ir con la selección y me siento bien. Pero los que juegan Eurocopa o Copa América no tienen tiempo».

El último en hablar ha sido Pep Guardiola: "Este negocio puede existir sin directivos, puede ser sin directores deportivos, puede ser sin medios de comunicación, puede ser sin propietarios, pero ¿sin futbolistas? Sin ellos, no se puede jugar. Quizás por primera vez, muchísimas voces están hablando sobre los jugadores. Estoy bastante seguro de que si algo va a cambiar, será por los futbolistas", ha asegurado el entrenador del Manchester City.