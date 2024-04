Las críticas de la prensa valenciana tras el partido ante el Barça: "Escándalo..."

El FC Barcelona logró una victoria de valor ante el Valencia por 4-2 en un encuentro marcado por la polémica. Un posible penalti sobre Peter Federico por parte de Íñigo Martínez y un fuera de juego posicional de Fermín López son las acciones que critican los valencianistas.

El equipo ché se está jugando entrar en Europa después de vivir unos años difíciles y con momentos tensos donde el cántico predominante fue pedir la dimisión de Lim. Hay que tener en cuenta que el proyecto del Valencia gira sobre Rubén Baraja. La leyenda del club ya fue capaz de sacar adelante al equipo en una situación compleja.

La afición del conjunto ché sigue cargando contra De Burgos Bengoetxea. "Este árbitro ya ha protagonizado más de un arbitraje polémica en contra del club de Mestalla en más de una ocasión", señalan desde la prensa local.

"La acción es muy rápida, no sé lo que deciden y da gol. Hace el gesto de querer tocar el balón, pero no sé cómo lo ha valorado. Hay que ver si en esas situaciones se tiene que dar fuera de juego o no. En unos campos se da y en otros no. No sabes por dónde salir según en qué campos. A veces piensas unas cosas y después otras", aseguró Baraja en los micrófonos de DAZN.

"Escándalo", tituló Superdeporte. Un valiente Valencia remonta el gol inicial del Barcelona y aguanta tras la justa expulsión de Mamardashvili hasta el tanto en clarísimo fuera de juego posicional de Fermín. Jaime Latre, retratado en el VAR por segundo año en el mismo partido. Sigue la batalla por Europa. Esta portada se convirtió en tendencia en redes sociales y se llenó de miles de mensajes de aficionados valencianistas.