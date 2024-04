Así está la lucha entre el Barcelona y el Girona por acabar segundos en Liga y jugar la Supercopa de España

En el Barcelona se sigue hablando más de futuro que de presente, de la próxima temporada, que será con Xavi en el banquillo; de fichajes, de altas, de bajas o de, por ejemplo, qué pasa con Vitor Roque, el refuerzo de invierno que apenas ha tenido minutos: 310 entre LaLiga y Copa, sin participación en Champions. El brasileño ha tenido sus momentos grandes como el gol de la victoria ante Osasuna, que celebró como un loco, casi llorando. También le marcó al Alavés la jornada siguiente, aunque en los recientes encuentros decisivos no ha participado. "No es fácil venir de otra liga con la edad que tiene [19 años]. Necesita confianza y jugar y ya decidiremos. Él puede jugar en el Barça en el futuro seguro porque tiene calidad", explicó Xavi. Una cesión es una opción.

¿Continuidad a los jóvenes?

El futuro centra la mayoría de cuestiones al técnico, aunque la incógnita más importante ya está resuelta y es la de que él sigue. También se discute si se dará continuidad a los jóvenes que tanto han impresionado este curso, la mejor noticia sin duda para el Barça, o si los fichajes les quitarán foco. "Yo miraré el rendimiento, como siempre he hecho desde que estoy aquí, me da igual la edad, si tiene 35 años o 16", afirma Xavi. El futuro es el tema, pero la presente temporada no ha terminado. Sin opciones de título, después de la derrota en el Bernabéu, y con la presencia en la Champions ya asegurada de forma virtual, quedar segundo también es vital para el Barcelona equipo y, sobre todo, para el Barça club, por los alrededor de seis millones que supone participar en la Supercopa de España, que pueden aumentar si se gana el título.

El de ser segundos es un reto que motiva poco a los jugadores, con la tentación de dejarse llevar el mes que queda de competición o de pensar más en una salida si no se ven en el Camp Nou, o incluso en no lesionarse con la Eurocopa, la Copa América y los Juegos en el horizonte de un verano movido. "Pienso lo contrario", expresó Xavi. "Como no hemos hecho los deberes tenemos que dar un plus", añadió.

Lo que les queda a Barcelona y Girona

El camino para conseguir la segunda plaza no es llano. El Girona ganó a Las Palmas y tomó esa posición, por tanto el encuentro de hoy contra el Valencia se vuelve fundamental para los barcelonistas. El sábado, además, hay un Girona-Barcelona, un partido en el que cada uno depende de sí mismo. En el mejor de los casos para el Barcelona (si gana al Valencia y al Girona), pondría cinco puntos de distancia y si lo hace por dos goles igualaría el "gol average", tras el 2-4 de Montjuic. En el mejor de los casos para el Girona (si los de Xavi pierden con el Valencia y después caen en Montilivi), pondrían cuatro puntos de ventaja más el "gol average", por tanto todavía podrían permitirse perder en uno de los cuatro partidos que les faltan. ¿Qué partidos son? Al Barça le queda la Real Sociedad (casa), que se está jugando su presencia en Europa; el Almería (fuera) ya descendido, el Rayo (c), que podría llegar ya salvado o en problemas; y el Sevilla (f), sin nada en juego. Al Girona: el Alavés (f), que lo tiene todo hecho; el Villarreal (c), apurando sus opciones europeas; el Valencia (f), peleando también por ser sexto o séptimo; y el Granada (c), que en esa última jornada ya estará descendido.