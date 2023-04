Dani Alves llega tarde a declarar ante la jueza

Dani Alves iba a declarar por segunda vez ante la jueza a primera hora de la mañana para intentar que fuese puesto en libertad provisional al no existir indicios de una posible fuga. Sin embargo, el jugador llegó tarde a declarar y se demoró todo el proceso hasta horas después. "Sería su segunda declaración ante la magistrada, lo que ocurre es que en esa primera declaración que realizó, en una misma decalaración llegó a variar las versiones sobre la marcha, un auténtico desajuste que intentará arreglar", afirman desde Telecinco.

"Fíjate que comenté que ya había llegado en ese primer convoy que ha trasladado al resto de presos, que tienen gestiones que realizar en la city, dabamos todos por hecho, así nos lo confirmaron, que él estaba entre esos presos y ya en el calabozo... A las 10:30 horas hemos sabido que estaba todo preparado en ese juzgado 15, Alves no llegaba y no llegaba, la letrada ha solicitado a los mossos que fueran a recogerlo, que qué estaba pasando en los calabozos... ¡y es que en ese furgón no ha viajado Dani Alves. Después de un poco de incertidumbre, la letrada Esther García, abogada de la víctima, nos ha confirmado que la declaración se suspende porque ha debido haber un error en el escrito del juzgado a la cárcel solicitando esa salida y eso ha impedido que Alves fuese excarcelado para que estuviese aquí puntualente a las 10:30 horas", insiste el programa de televisión.

Bruno Brasil, uno de los mejores amigos de Alves habló con el periodista Carlos Quílez. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención", afirmó Brasil.

"Además, recuerdo que en un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él", siguió el amigo de Alves.

La 'Ley del sí es sí' dictamina que las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.