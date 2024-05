De los deberes hechos del Madrid a la agonía del Barça

A dos jornadas para el final de la primera fase está casi todo por decidir en la Liga Endesa. El Real Madrid y Unicaja se están disputando el liderato. Los de Chus Mateo, después de firmar la clasificación para la Final Four de la Euroliga, cumplieron con su victoria ante el Covirán Granada, que se está jugando la plaza de descenso que sigue pendiente. Los malagueños, después de ganar la Champions de la FIBA, no fallaron en el Martín Carpena ante el UCAM Murcia. El líder afronta el calendario más exigente, ya que juega en Valencia y recibe al Baskonia. Unicaja visita el Palau y recibe al descendido Zunder Palencia.

El que estuvo a punto de complicarse más todavía el futuro esta semana fue el Barça. Los azulgrana se juegan el miércoles el pase a la Final Four en la visita del Olympiacos al Palau después de ser arrollados en el cuarto partido de la serie. Los de Roger Grimau se engancharon al partido ante el Dreamland Gran Canaria en el último cuarto y estuvo cerca de ser demasiado tarde. Tres tiros libres de Parker llevaron el partido a la prórroga y ahí el Barça se hizo fuerte en la tercera plaza. El que se puede quedar fuera de los ocho mejores es el Baskonia que cayó en Vitoria ante el Girona.

Ya hay calendario para los playoffs. Los cuartos de final se disputarán entre el 15 y el 26 de mayo. Las series que incluyan equipos que disputen la Final Four de la Euroliga (24-26 mayo con Real Madrid ya clasificado y Barça pendiente del quinto partido) se disputarán miércoles 15, viernes 17 y un hipotético tercer partido el domingo 19 de mayo. Las eliminatorias en las que no participen equipos de la Final Four disputarán su primer partido el jueves 16, sábado 18 o domingo 19. El segundo encuentro, el martes 21, miércoles 22 y/o jueves 23 y el hipotético tercero, el sábado 25 o el domingo 26 por la mañana. Los primeros partidos de semifinales se jugarán el 28, 29 o 30 de mayo y el playoff final comenzará el 7, 8 o 9 de junio en función de si las semifinales se han resuelto en tres, cuatro o cinco partidos. La fecha máxima para el quinto partido sería el 17 de junio, comenzando al día siguiente el espacio reservado por FIBA para las selecciones con vistas a los Preolímpicos.

32ª jornada: Surne Bilbao Basket, 80-Zunder Palencia, 97; Monbus Obradoiro, 101-MoraBanc Andorra, 89; Valencia, 83-Joventut, 76; Casademont Zaragoza, 90-BAXI Manresa, 80; Real Madrid, 94-Covirán Granada, 80; Baskonia, 92-Bàsquet Girona, 96; Barcelona, 95-Dreamland Gran Canaria, 89; Río Breogán, 76-Lenovo Tenerife, 54 y Unicaja, 96-UCAM Murcia, 71.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (27/5); 2. Unicaja (26/6); 3. Barcelona (22/10); 4. Valencia Basket (20/12); 5. Lenovo Tenerife (20/12); 6. Dreamland Gran Canaria (20/12); 7. UCAM Murcia (20/12); 8. BAXI Manresa (18/14); 9. Baskonia (17/15); 10. Joventut (15/17); 11. Surne Bilbao Basket (13/19); 12. MoraBanc Andorra (12/20); 13. Casademont Zaragoza (12/20); 14. Bàsquet Girona (12/20); 15. Río Breogán (10/22); 16. Covirán Granada (9/23); 17. Monbus Obradoiro (9/23); 18. Zunder Palencia (6/26).